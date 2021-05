David Bustamante es feliz, está viviendo una nueva etapa en la que el amor y la felicidad de los suyos suplen los malos momentos que ha vivido recientemente con el fallecimiento de Álex Casademunt, y el juicio en el que se ha enfrentado a su exasesor. El cántabro ocupa junto a su pareja, la bailarina Yana Olina, la portada de la revista ‘¡Hola!’ en la que el cantante hará, durante varias entregas, un repaso a sus 20 años de carrera, además de a su vida personal.

Yana, Paula y su hija Daniella son, junto a su madre, las tres mujeres de su vida. Su estabilidad emocional tiene que ver con el equilibrio que ha encontrado a su lado. Empezando por Paula Echevarría. Su separación fue un varapalo, pero con el paso del tiempo y por el bien de su pequeña mantienen una excelente relación, hasta el punto que, como confiesa el de San Vicente de la Barquera, hablan a menudo no solo con la actriz, sino también con su actual pareja, el exfutbolista Miguel Torres.

Se ha alegrado por la nueva maternidad de su exmujer, con quien tuvo una divertida anécdota precisamente el día que nació su hijo Miguel Jr. El cantante lo cuenta entre risas, como no podía ser de otra manera: «La llamé por un tema y me dijo: ‘David, ahora no puedo hablar, estoy dando a luz. Llama a mis padres’».

Pero además desvela que la actriz le envía fotos de su bebé junto con su hija, que está encantada ejerciendo de hermana mayor y él deseando conocer al pequeño Miguel Jr. «Cualquier día, cuando vengan a buscar a mi niña, me traerán el crío». Y aunque para él el nacimiento de un niño «es lo más maravilloso del mundo», no se plantea ampliar la familia con la bailarina de origen ruso. «Estamos muy bien como estamos, disfrutando de nuestro tiempo con Daniella».

Bustamante y Paula estuvieron juntos 13 años, tuvieron una hija en común y, aunque se les acabó el amor, entre ellos queda una gran amistad -«Hablamos todos los días, nos vemos mucho»-, y una cercanía por el bien de la niña. «No hay nada mejor que la madre de mi hija sea feliz porque la felicidad de mi hija depende de eso», afirma con contundencia.

Su nueva vida

Han pasado 20 años desde que el cántabro se diera a conocer siendo uno de los 16 participantes de la primera edición de ‘Operación Triunfo’, un aniversario que se ha visto ensombrecido por el repentino fallecimiento de Álex Casademunt a quien Busta consideraba un hermano. Sigue muy afectado por su pérdida, pero está volcado en prepararle un homenaje junto al resto de sus compañeros, y cuyos beneficios irán destinados a la hija del cantante catalán.

Según afirma, Yana ha sido el mejor bastón en el apoyarse en unos momentos muy difíciles en los que se han solapado esta ausencia con sus problemas judiciales. Pero David mira hacia adelante. Acaba de estrenar domicilio donde es feliz con su pareja, a quien conoció hace tres años en ‘Mira quién baila»: «Esta es la etapa más dulce de mi vida. Yana me da paz, tranquilidad…Es la mejor persona que he conocido en mi vida», reconoce.

En breve le veremos en las cocinas como concursante de ‘Masterchef Celebrity’ donde se medirá, entre otros, a Terelu Campos, Verónica Forqué o Victoria Abril. Se reconoce como un cocinillas y está recibiendo clases del mismísimo Paco Roncero, «un buen amigo y un auténtico maestro».