Paula Echevarría y Miguel Torres están en una de las mejores etapas de sus vidas. La actriz y el ex futbolista han sido padres de su primer hijo en común el pasado 11 de abril, pero ¿cómo se conocieron? La respuesta la tiene Jesús Calleja, pues el aventurero invitó a la pareja a uno de sus programas y fue donde, pese a ser celosos de su intimidad, respondieron a esta esperada pregunta. El pasado año en el mes de febrero, el presentador, la actriz y el ex deportista pusieron rumbo a Kenia para vivir una de las mayores experiencias de sus vidas. “No había estado nunca, ha sido maravilloso”, dijo la influencer por aquel entonces y ahora se ha emitido el episodio que se ha podido ver un día antes de su estreno en Mitele Plus.

Durante los más de 60 minutos que ha durado la emisión de ‘Planeta Calleja’, tanto Paula Echevarría como Miguel Torres se han sentido de lo más a gusto con Jesús, lo que ha provocado que se abran en canal como nunca antes habían hecho en un programa de televisión. Mientras Torres jugaba al fútbol con unos niños, el montañista ha querido saber más sobre su romance. «¿Estás, podemos decir, enamorada otra vez?», le preguntaba a lo que Echevarría respondía muy segura y con una sonrisa de oreja a oreja: «Totalmente».

Sobre quién de los dos dio el paso para entablar un contacto, la actriz ha respondido que fue Miguel. La actual pareja se reencontró en 2017 en una fiesta de cumpleaños de una amiga en común, Alicia Hernández y ahí surgió la chispa. «Él vivía fuera porque su trabajo tenía que estar fuera, vivía en Marbella. Yo vivía en Madrid con mi niña, y no me podía mover tampoco. Luego, aparte, estábamos en un momento en el que todo era muy convulso alrededor», ha explicado la bloguera sobre cómo en el inicio de su romance tuvieron que sortear un gran obstáculo: la distancia.

«Nos encontramos un día, empezamos a hablar por teléfono, primero con un mensaje, luego llamar… Y así estuvimos casi tres meses hasta que nos vimos», ha revelado ilusionada al recordar ese momento de su pasado. Siguiendo el hilo de la conversación Jesús Calleja, ha querido saber si tienen intención de darse el ‘sí, quiero’ en algún momento, pero Paula lo tiene claro. «La verdad es que no, no nos lo planteamos, los dos pasamos por ello y le damos la importancia justa al matrimonio en sí. Una buena convivencia es la base de una relación duradera, no el matrimonio», ha dicho reflexiva.

Por otro lado, el aventurero no ha querido tampoco perder la oportunidad de preguntar a Miguel Torres su versión. «¿Cómo se puede iniciar un noviazgo por teléfono?», se ha cuestionado el presentador a lo que Miguel ha respondido entre risas: «A la antigua usanza». «Eso de que el deseo de tocar, de besar, de ver, sea lo último que necesites», ha explicado Torres para después lanzar un bonito mensaje sobre su pareja. “Yo me casé, me divorcié. Tuve la suerte de conocer a Paula y me cambió la vida”, ha confesado muy romántico. Antes de finalizar la distendida conversación, Calleja ha bromeado acerca de un posible enlace. «Si quiere casarse que me lo pida ella», ha comentado Torres a lo que Echevarría ha respondido: «Si hay que hincar rodilla, ya puede ir poniéndose rodillera».