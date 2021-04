Kiko Rivera, ‘atrapado’ en Nepal junto a Jesús Calleja

El viernes de la semana pasada Kiko Rivera hacía las maletas para emprender la aventura de su vida de la mano de Jesús Calleja. Acompañado del aventurero leonés, el dj ponía rumbo a Nepal para descubrir un país de contrastes en el que ha pasado la última semana. A través de sus redes sociales, ha ido narrando algunas de las cosas que más le han llamado la atención, como por ejemplo los ritos funerarios de una cultura totalmente diferente. «Todo ha sido espectacular pero esto ya lo supera todo. Conocer a los sadhu y, sobre todo, ver cómo incineran a los fallecidos ha sido algo demasiado fuerte para mí», escribía horas antes de emprender el regreso a casa.

Y es que estaba previsto que fuera este mismo viernes, siete semana después, cuando el equipo volviera a España. Sin embargo, ha habido un imprevisto de ultima hora por el que se han quedado ‘atrapados’ en el país asiático, retrasando su regreso a casa. Si para muchos esto puede ser un problema, Kiko ha optado por verle el lado positivo, tal y como ha demostrado en su último post de Instagram en el que ha narrado lo sucedido.

«Por motivos del gobierno de Nepal, tenemos que quedarnos un día más aquí», comienza explicado Kiko Rivera. «Había que presentar la PCR con 72 y la cambiaron a 48 horas. La nuestra está en 49 horas, somos todos negativos pero hemos tenido que volver a hacérnosla. Así que otro día más por aquí», relata el músico, que añade que parte del equipo sí ha podido viajar de regreso.

Sin duda, una noticia regular, pues tendría muchas ganas de volver a estar junto a su mujer y sus hijas. Sin embargo, consciente de que la solución no está en sus manos, Kiko ha mandado un mensaje de ánimo: «¡Siempre positivos familia! ¡Seguimos activos y felices por la experiencia vivida!🙏🏻 ¡Namasté!», ha finalizado.

Ya en sus stories, Kiko Rivera ha mostrado a todos sus seguidores que están bastante bien y es que ha mostrado en un vídeo la habitación de hotel en la que van a estar hasta mañana. ‘¡Ay, si nos hubiéramos traído la consola!», dice divertido al mostrar la parte de la televisión. Además, el hijo de Isabel Pantoja ha querido dejar claro que ellos no han estado en la India, desde donde se exige que los viajeros guarden una cuarentena de 30 días, sino de Nepal. A pesar de ello, el dj asegura que se van a informar de ello y que si al final deben guardar esa cuarentena en casa, lo harán sin ningún problema. Sin duda, una actitud de lo más responsable que aplaudirán todos sus fans.

Mientras él se encontraba trabajando al otro lado del mundo, en su entorno han sucedido varias cosas. La más destacable es la reaparición de su madre, Isabel Pantoja, que este mismo jueves acudía a la presentación del programa ‘Top Star’, del que es jurado. Visiblemente más delgada, la tonadillera aprovechaba para hacer unas declaraciones: «ha sido un año muy difícil, pero ya estoy aquí», decía emocionada. Además, Pantoja aseguraba estar «feliz porque a día de hoy tengo salud y todos los que quiero tienen Salud, estoy feliz porque he vuelto a trabajar con una gente maravillosa que me quiere, me cuidan y me miman, además de darme todo el calor que necesito».