Isabel Pantoja avisa en su regreso al trabajo: «Ha sido un año muy difícil, pero ya estoy aquí»

Seis meses sin salir de Cantora. Eso es lo que ha durado el refugio de Isabel Pantoja entre las cuatro paredes de su finca gaditana. Mucho ha llovido desde entonces. Las tormentas no han descampado ya que sobre el cielo de la tonadillera siguen negros nubarrones con la cara de su hijo. El conflicto entre Kiko Rivera y su madre está en punto muerto pero con los dos involucrados siguiendo los pasos correspondientes.

Con este panorama se ha presentado la tonadillera ante las cámaras para hacer la puesta de largo oficial de ‘Top Star: ¿cuánto vale tu voz’?, el nuevo programa de Telecinco en el que participará. Como ya sucediera en ‘Idol Kids’, Pantoja será miembro del jurado. Ha posado junto al presentador, Jesús Vázquez y su compañera Danna Paola. Su look no ha pasado desapercibido ya que le quitaba años de encima: pantalón negro ajustado con cinturón e imponente hebilla, y una camisola estilo mariposa con un estampado inspiración tie dye.

Isabel Pantoja: «Volver a ver los focos hacia mi persona ha sido iluminar mi alma y mi corazón de nuevo»

Minutos después de posar, Isabel Pantoja ha tomado la palabra para pasar revista a su actualidad. Ya no es habitual que hable ante los medios y por eso esta comparecencia ha despertado mucho interés. Lo primero que reconocía es que «ha sido un año muy difícil, pero ya estoy aquí», ha dicho emocionada. ¿Habrá llegado para quedarse? Pantoja se define «feliz porque a día de hoy tengo salud y todos los que quiero tienen Salud, estoy feliz porque he vuelto a trabajar con una gente maravillosa que me quiere, me cuidan y me miman, además de darme todo el calor que necesito».

Isabel Pantoja: «No he estado recluida»

Se ha hablado mucho sobre el encierro que ha hecho durante más de medio año en Cantora, así también como de sus salidas con amigas a Jerez. Isabel Pantoja explica su desaparición: «He estado más de 1 año en mi casa desde la última rueda de prensa» y aclara que «yo no he estado recluida, he estado en mi casa cuidando a mi madre, lo más grande que tengo en mi vida y mi cuido mucho para no contagiar».

La hermana de Agustín Pantoja desvela que doña Ana ya ha sido vacunada contra la COVID-19: «Estoy deseando que me vacunen, mi madre ya está vacunada con las dos dosis». También deja claro el peaje que ha tenido que pagar por no salir de casa: «He perdido muchos amigos, esto es de verdad, pongamos todas las medidas, yo no he salido a ningún sitio, 1 año y 2 meses en mi casa».

A Pantoja se le ha preguntado si le gustaría hacer un docureality como Rocio Carrasco, pero echa balones fuera: «No vemos televisión, solamente tenemos música puesta. No conozco el programa de Rocío», dice.

Sus planes de futuro

La artista cuenta que este verano va a ofrecer algún que otro concierto una vez que recupere la normalidad en su vida: «La gira, si todo va bien, sería el 7 de agosto en Jerez, luego en Chile y EE.UU». En cuanto a los rumores de irse a vivir a Miami dice con contundencia que «no es verdad».

Sobre su cambio físico, Isabel Pantoja ha reconocido que «he pasado mucho miedo y he bajado peso porque he tenido y sigo teniendo mucho miedo a lo que se está viviendo, se me cerró el estómago, no podía comer». A la pregunta de si vale más su voz o su silencio, en referencia a su guerra con Kiko Rivera, Isabel sale airosa: «Yo no soy persona de hablar mucho, prefiero cantar». Cuestionada directamente por la relación con su hijo dice que «de temas personales no hablo». De hecho, Mediaset España avisó durante la rueda de prensa a los medios que no se iban a permitir preguntas de esa índole.

Así rompía Isabel su silencio, en un acto de presentación que guarda bastantes diferencias respecto al que hizo para ‘Idol Kids’. Dos concursos con similitudes pero que en lo personal nada tienen que ver para la intérprete de ‘Marinero de luces’. El 28 de octubre de 2019, la artista se plantaba ante las cámaras muy sonriente. Ese día también reaparecía tras una larga hibernación en Cantora. Su actitud era más natural y desenvuelta que este 29 de abril de 2021.

Otro detalle a remarcar es su aspecto físico. Isabel Pantoja ha posado luciendo una notable pérdida de peso respecto a 2019. Puede que la guerra fría con su hijo Kiko le haya pasado factura. En noviembre de 2020 estalló la contienda fraternal después de su primogénito asegurase que se sentía «robado» por su madre. Durante todo este tiempo, la única manifestación de Pantoja se ha producido a través de una fuente cercana, que informó a la revista ‘Hola’ de que la tonadillera «Esta fatal, hundida. Le cuesta hasta respirar. Lo que está viviendo no se lo merece nadie… Siempre ha tenido enemigos… pero ¿su hijo? ¿Que un hijo haga esto públicamente a su madre? Esto va en contra de la Naturaleza humana..».

Son las dos caras de Isabel Pantoja, el día que rompió su silencio… a medias.