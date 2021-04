El tweed ha sido siempre uno de los tejidos más versátiles. Prueba de ello es que hace apenas unos días, Paula Echevarría sorprendía a la salida del hospital con una preciosa chaqueta en color aguamarina de Stradivarius que le aportaba un toque sofisticado a su primer look como recién estrenada mamá. Una prenda que se encontraba rebajada al 50% y que, pocas horas después de que la actriz la luciera, se agotó en la web de la firma. No solo esa, sino también los modelos disponibles en otros colores.

Una prueba clara de que la asturiana marca tendencia y de que el tweed está más de moda que nunca. De hecho, desde hace varias semanas, las chaquetas en este tejido se han convertido en unas de las más demandadas en las tiendas y protagonistas absolutas de muchas colecciones.

Amelia Bono era otra de las que sucumbía al tejido, capaz de darle un toque extra de elegancia a cualquier look. En su caso, en color blanco y de Zara. La instagrammer la combinaba con un sencillo conjunto de camiseta y vaqueros, que le daba todo el protagonismo.

Y es que las chaquetas de tweed son sofisticadas y versátiles, fáciles de combinar con jeans, con pantalones de pinzas, faldas o vestidos y, sobre todo, perfectas para lucir los días de entretiempo. Como bien dijo Karl Lagerfeld, “en la moda hay cosas que nunca pasan de moda”. El káiser se refería a prendas básicas como los vaqueros, la camisa blanca y la chaqueta de tweed que diseñó Gabrielle Chanel. Un clásico atemporal que va adaptándose al paso del tiempo. Penélope Cruz y Carlota Casiraghi, por ejemplo, es una de las mayores fanáticas a las prendas de tweed, como también a los looks de Chanel.

En esta temporada se apuesta por siluetas ligeramente oversize, con los hombros marcados y botones estilo joya y prueba de ello es que el tweed inunda las redes y las colecciones de las firmas low cost, como la chaqueta verde de Zara que recientemente ha lucido Kate Middleton o la azul que llevó Michelle Jenner.

Al tratarse de un clásico atemporal que siempre aporta sofisticación a cualquier look, las opciones para lucirla son múltiples. No obstante, si prefieres no llenar tu armario de chaquetas de tweed -que nunca es mala idea-, es mejor apostar por un tono neutro que combine con todo.

Y si no eres muy partidaria de las chaquetas, no importa. Aunque esta es la prenda estrella en lo que respecta al tweed, lo cierto es que este tejido ofrece un sinfín de posibilidades. Vestidos, faldas, bermudas y todo tipo de accesorios que no pueden faltar en tu armario en esta temporada. Por ejemplo, la reina doña Letizia y su hija mayor suelen apostar por vestidos en este tejo. ¿A qué esperas para hacerte con tu look en tweed?. Te presentamos algunas ideas.