La reina Letizia continúa con su frenética actividad esta semana. El lunes participaba en el acto homenaje a Clara Campoamor en el Congreso de los Diputados, una cita que no ha estado exenta de polémica por un supuesto fallo de protocolo que provocó que Su Majestad se encontrara sola a su llegada al hemiciclo. El miércoles, doña Letizia recibía en audiencia junto a don Felipe al embajador británico en Madrid para trasladarle sus condolencias por el reciente fallecimiento del duque de Edimburgo y después asistía a la presentación de la nueva marca Ifema. Una intensa lista de actividades que ha continuado hoy con el acto de proclamación del Premio Fundación Princesa de Girona en la categoría de ‘Social’.

La actual situación a consecuencia de la pandemia y las restricciones de movilidad han provocado que desde la Fundación Princesa de Girona se haya planteado en este 2021 los eventos en formato virtual o semipresencial, que se pueden seguir a través de la web de la institución o su canal de YouTube. Un acto dinámico y visual que presenta a través de distintos bloques los proyectos en que trabaja la entidad, destinados al desarrollo profesional de los jóvenes y a la transformación educativa, y propone temas y debates de interés con la participación de expertos y premiados de años anteriores en las diferentes categorías.

En esta ocasión, doña Letizia ha podido conversar con algunos de los premiados en la categoría ‘Social’ de anteriores ediciones. Entre ellos se encontraban Felipe Campos (director de la Asociación Educativa Ítaca) premio Social 2013; Arancha Martínez (fundadora de la start-up It Will be ) premio Social 2018; Begoña Arana Álvarez (fundadora de Nuevo Hogar Betania) premio Social 2019, y Guillermo Martínez Gauna-Vivas (director de Ayúdame3D) premio Social 2020.

Un encuentro que se ha celebrado en el Palacio de la Zarzuela, en la sala que doña Letizia suele utilizar para sus videoconferencias o reuniones de temas de su agenda. Para esta cita, la Reina ha apostado por un sencillo look en clave working compuesto por un pantalón negro y una chaqueta de tweed en tonos marsala. Tanto la chaqueta como el pantalón son de Hugo Boss, mientras que los zapatos de salón son de Carolina Herrera.

Aunque en anteriores ediciones tanto el Rey como la Reina sustituían a Leonor en estas citas previas a la entrega de premios, parece que ahora es doña Letizia quien ha tomado el testigo. Y es que de las tres categorías cuyos ganadores se han anunciado hasta el momento, ha sido la madre de la princesa de Asturias quien ha presidido los actos.

Será mañana cuando doña Letizia cierre su agenda semanal asistiendo al acto de presentación del informe del «Grupo de trabajo sobre el papel de la mujer en la internacionalización de la economía española». Por su parte, el rey Felipe tiene previsto viajar a Sevilla para presidir la final del campeonato de España de fútbol, justo el día en el que se celebra el funeral por el duque de Edimburgo. Debido a la situación de emergencia actual, no se ha contemplado que nadie más que un grupo muy reducido de personas pueda asistir a las exequias, aunque ya Sus Majestades han transmitido sus condolencias a los Windsor.