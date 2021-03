Cierre de una jornada muy especial para don Felipe y doña Letizia. Sus Majestades han puesto punto final a su primer día en Andorra con una cena oficial en el hotel Andorra Park ofrecida por los Copríncipes en honor de los Reyes. En torno a las 20:15 de la tarde comenzaba la velada con un breve encuentro con los anfitriones que daba paso a la cena.

Para esa ocasión, doña Letizia ha continuado con la línea que mantiene en los últimos tiempos. La Reina ha apostado por recuperar un diseño de su fondo de armario, pero no se ha tratado de un estilismo cualquiera. Doña Letizia ha apostado por un favorecedor conjunto de pantalón y top en rosa y negro que estrenó la última ocasión en la que se celebró el concierto previo a los Premios de la Fundación Princesa de Asturias, en el año 2019, cuando Leonor intervino por primera vez.

Se trata de una combinación de pantalón negro de corte pitillo y corsé rosa adornado con plumas, que pertenece a la colección Lucky 27 de la firma española The 2nd Skin Co. La Reina ha completado su look con zapatos de salón de tacón alto en negro y cartera a juego en raso de Magrit. Como joyas, ha apostado por su inseparable sortija dorada de Karen Hallam y unos pequeños chatones de brillantes. Una vez más, doña Letizia ha presumido de sus torneados brazos y de un dorado tono de piel muy favorecedor.

A pesar de que la Reina ha recuperado un look de su fondo de armario resulta especialmente llamativo que tanto en su llegada a Andorra como ahora, sus looks hayan tenido detalles que evocan a Asturias. Esta mañana era el bolso de la firma Reliquiae y ahora el estilismo que llevó la víspera del debut de Leonor. Quizás sea una coincidencia -o quizás no- justo cuando acaba de producirse el debut en solitario de la heredera, a quien la prensa internacional ha alabado en su estreno en el Instituto Cervantes.

Respetando las medidas de seguridad

Durante la velada se han observado en todo momento las medidas de higiene y seguridad. El aforo ha sido muy limitado y las mascarillas han estado presentes en todo momento. Tanto es así que, mientras la Reina no se la ha quitado ni siquiera para el brindis -no es extraño que doña Letizia alce la copa pero no beba-, el Rey sí que lo ha hecho, e incluso ha pedido ‘permiso’ para pronunciar su discurso sin ella.

Don Felipe y doña Letizia iniciaban esta mañana su primer viaje de Estado conjunto desde que estallara la crisis sanitaria en marzo de 2020. Sus Majestades son además los primeros reyes españoles en visitar Andorra. Don Felipe y doña Letizia llegaban al Principado en torno a las 12:00 del mediodía y esta primera jornada la han dedicado especialmente a mantener reuniones con diversas autoridades. Está previsto que mañana pongan fin al viaje con un encuentro con la comunidad educativa del Principado, una visita a una iglesia y a un museo en Ordino.