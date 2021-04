Tan solo tiene cuatro días de vida pero el hijo de Paula Echevarría y Miguel Torres ya ha elegido equipo de fútbol. Su padre se ha encargado de que no tenga ninguna duda al respecto sacándole el carné de socio del Real Madrid. El madrileño quiere que su hijo herede su pasión por el club blanco y ha presumido en redes de la nueva condición de su primogénito.

«Aquí uno que ya ha decidido», escribe Miguel Torres en su storie de Instagram. En el carné se aprecia que el pequeño está dado de alta como socio el 11/04/2021, mismo día que vino al mundo. Su modalidad de socio es la de infantil y la cuota es gratuita hasta los 11 años. Después, de 11 a 14 años el importe de la misma es de 51,06 €. ¿Será un buen futbolista tal y como lo fue su progenitor?

De lo que no cabe duda es de que el exjugador del equipo de Concha Espina quiere legarle a su hijo la pasión que él siente por el Madrid, equipo que le hizo futbolista y con el que debutó en Primera División. Además, Miguel es tertuliano habitual de ‘El Chiringuito’, programa al que acude para hablar de la actualidad futbolera y donde a menudo defiende al club presidido por Florentino Pérez.

No sabemos qué pensará Paula Echevarría de esto ya que ella nunca se ha posicionado al lado de ninguno. Su único acercamiento al fútbol fue al principio de su relación con el padre de su segundo hijo, cuando iba al estadio de La Rosaleda, en Málaga, para verlo jugar.

Paula Echevarría y Miguel Torres están viviendo en una nube durante estos primeros días de vida de su hijo. Hace 48 horas que abandonaron el hospital después de un parto que salió perfectamente. El pequeño ha llenado de emoción y alegría a toda la familia. La asturiana tiene claro que «se parece a su padre». Quien no se separa de él y se ha convertido en su mejor compañera es su hermana. Daniella Bustamante protege, mima y cuida a Miguel Jr, algo que hace que su madre muera de amor.

Son muchos sentimientos los que tienen desde que el bebé está con ellos. Miguel Torres ha reconocido que lleva «muy bien» su primera experiencia en la paternidad y no ha dudado en elogiar el papel de Paula: «Tiene a la mejor madre». Sus redes sociales no paran de llenarse de comentarios de felicitación y de publicaciones que los orgullosos papás comparten. No quieren perderse ninguno de los momentos junto a su recién nacido y postearlo en redes es una buena manera de inmortalizarlos.

Por ejemplo, ya hemos visto a Paula Echevarría dándole el pecho por primera vez, a Miguel Torres durmiendo con su hijo encima. También nos han dejado ver la lluvia de regalos que están recibiendo de las marcas que patrocinan y de otros amigos.