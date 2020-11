Trabajar siempre ha sido un derecho a veces convertido en privilegio, una dualidad que se agudiza en tiempos de COVID-19. La pandemia ha destrozado la economía mundial con el consiguiente impacto en el mercado laboral. Sin embargo, hay afortunados que dentro de esta crisis encuentran la oportunidad de iniciar nuevos proyectos. Uno de ellos es Miguel Torres. La pareja de Paula Echevarría está aprovechando su retirada del fútbol para experimentar una incursión en los medios de comunicación. Quiere hacer ahora todo lo que durante su carrera deportiva no podía por falta de tiempo. Y lo cierto es que, poco a poco, se está haciendo hueco en las tertulias televisivas y radiofónicas. Su fichaje por ‘El Chiringuito de Jugones’ en Mega y por ‘El partido de la Onda’ en Onda Madrid son buena prueba de ello. Además, lo hace con una tarifa y una facturación muy convencional, nada de cifras astronómicas.

Ver esta publicación en Instagram Nos vemos esta noche @elchiringuitotv 👍⚽️ Una publicación compartida de ᴍɪɢᴜᴇʟ ᴛᴏʀʀᴇs (@migueltorres) el 27 Sep, 2020 a las 5:20 PDT

¿Por qué los programas quieren a Miguel Torres? ¿Qué buscan al contar con sus servicios? En primer lugar, la prensa deportiva se asegura contar con la voz de un exfutbolista que hasta hace poco estaba en activo y que conoce a la perfección el funcionamiento de un vestuario. Ese prisma de jugador retirado interesa mucho de cara a formar un equipo de colaboradores. Nacho Aranda, director de deportes de Telemadrid y Onda Madrid, explicaba perfectamente por qué querían contar con él.

Bienvenido Miguel Torres a @ondamadrid . Seguimos sumando nuevas voces al sonido del deporte de Madrid. Aportarás toda tu experiencia en Real Madrid y Getafe. Este fin de semana todo el fútbol y el baloncesto en @PartidodelaOnda . Deporte al natural pic.twitter.com/gQYsq27VUz — Nacho Aranda (@arandatv) September 15, 2020

En Onda Madrid, Miguel Torres acude esporádicamente para comentar los partidos de ‘su’ Real Madrid. Su salario se desconoce pero el sueldo medio de un tertuliano está en 150 euros por programa. El que fuera defensa de Madrid, Getafe o Málaga solo acude una vez cada semana, si bien podría hacer alguna excepción en caso de que el equipo blanco tuviera compromiso de Champions League entre semana.

Aunque, sin lugar a dudas, su proyecto de más relumbrón es haber fichado como colaborador de ‘El chiringuito’. El madrileño fue una petición expresa de Josep Pedrerol, director del programa líder de la franja nocturna, que incluso cenó con el dos veces para convencerle. ¿Cuánto dinero puede embolsarse Miguel Torres por esta excitante nueva aventura? Este digital ha podido saber que el salario medio de un tertuliano de El Chiringuito es de 200 euros, llegando a 300 para aquellos rostros más potentes y que más audiencia dan. En ningún caso el novio de Paula Echevarría es uno de ellos. Más bien lo contrario. Su presencia da caché pero su comportamiento queda bastante eclipsado por otros compañeros ya que apenas interviene y cuando lo hace se limita a dar su opinión lejos de forofismos y con el sosegado poso que siempre ha demostrado en sus intervenciones. Y tampoco es que acuda con demasiada frecuencia, una media de un día a la semana, por lo que ‘El Chiringuito’ no es su fuente de ingresos principal. La pregunta es, ¿le ha cogido ventaja a la futura madre de su hijo a la hora de encadenar trabajos?

Su gusto por la cocina le ha valido entrar en la nómina de aspirantes a concursar en ‘Masterchef Celebrity’, una oferta que pero el declina por un motivo: «No, para nada. Yo tengo muy claro que de lo que tengo experiencia es el fútbol y quiero seguir formándome ahí. Eso no quita que mi tiempo libre lo ocupe en la cocina y lo comparta con mi familia y amigos (…) lo que me gustaría es estar al frente de una cantera importante, si es la del Real Madrid, mejor. Pero sé que es muy complicado», argumenta en una entrevista con ‘Ecoteuve’. El primer paso ya lo ha dado y ahora alterna su trabajo en medios con prácticas con los juveniles del Rayo Majadahonda. Look se ha puesto en contacto con el club madrileño para tratar de averiguar -sin éxito- si Miguel Torres percibía ingresos por esta nueva faceta.

Las cifras de Miguel Torres fuera de los medios

Cuando el madrileño decidió colgar las botas tenía claro que dejaba atrás la vida de futbolista, con todos los lujos que eso conllevaba. No le importó el dinero y prefirió ganar en calidad de vida y en tiempo para dedicarle a los suyos. Durante su tiempo en Málaga era uno de los jugadores mejor pagados, con un salario casi prohibitivo (800.000 euros aprox.) para el club andaluz y ahora ya no cuenta con esos miles de euros a final de cada año. Por eso es tiempo de reinventarse y, al margen de la radio y la televisión, Miguel Torres posee otras fuentes de ingresos que hacen muy boyante su economía, tal y como pudo saber Look hace dos años. Torres figura como accionista mayoritario en Sumelgra Media Tensión S.L, una sociedad limitada dedicada al comercio al por mayor de aparatos y material radioeléctrico y electrónico que fue constituida en el año 2004. Según el último ejercicio presentado (2016), sus ventas conocidas son más que rentables. Ni más ni menos que 3.121.819 euros lo que la sitúan en el negocio que aporta más beneficios a Torres y que además ofrecían empleo en 2018 a más de una decena de personas.

Parece que Miguel Torres tiene el futuro de su hijo atado y bien atado.