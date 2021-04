Paula Echevarría ya sabe lo que es dar el pecho a Miguel Jr

Paula Echevarría está viviendo un sueño del que no quiere despertar. La actriz dio a luz a su segundo hijo este pasado fin de semana y está atravesando unos días tan frenéticos como ilusionantes. Poco a poco comienza a compartir momentos inolvidables junto a su pequeño. Hace escasos minutos ha abierto su intimidad para publicar una foto en su cuenta de Instagram en la que se ve dándole el pecho a Miguel Jr.

La influencer mira embelesada a ‘Miki’, que es como Miguel Torres y Paula Echevarría llaman cariñosamente a su primer hijo en común, mientras le da el pecho. «Te quiero tanto, hijo…», ha escrito emocionada. Como era de esperar, esta tierna instantánea ha hecho ‘morirse’ de amor a los seguidores de la asturiana. «Emocionas, querida Paula. ❤️», le ha comentado Máximo Huerta. «Qué cosita» escribía Jon Kortajarena.

Asimismo, los iconos de corazones han inundado el timeline de la foto con la firma de amigos y compañeros como Nagore Robles, Amaya Fitness, Loles León, Poty Castillo, Bibiana Fernández, Noemí Galera o Marisa Jara, entre otros. Además, acumula casi 150.000 likes en una hora. Quien sí que ha felicitado a Paula Echevarría por su alumbramiento es David Bustamante. El cántabro se ha encargado de confirmarlo mientras salía a dar una vuelta en bicicleta. Parece que la buena sintonía entre ellos ha llegado para quedarse.

Este precioso momento dando el pecho a su hijo no es el primero íntimo que la actriz de ‘Velvet’ comparte. Durante estos primeros días de posparto se está mostrando muy activa en redes sociales y en las últimas horas ha publicado una foto de Miguel Torres durmiendo con su hijo en brazos. «Ahora me gustas más (aún)… ❤🌹🔐», escribía Echevarría. El exfutbolista no se separa de su chica, sobre todo en estos primeros días después de dar a luz. Ella se ha rendido ante él en más de una ocasión, hablando de Miguel como el hombre de su vida. Para el madrileño es la primera experiencia en la paternidad y cada día aprende algo nuevo junto a su bebé.

‘Mini Mike’ es el apelativo que han elegido para nombrar al recién nacido. Paula Echevarría tiene claro que en estos primeros días de vida es clavado a su papá. Como quiera que sea, lo que está claro es que este primer hijo en común ha sido un regalo divino para la pareja. Paula y Miguel atraviesan el que quizás sea mejor momento de su romance. El pequeño es la guinda a una relación que comenzó entre bambalinas y con la distancia de por medio ya que él jugaba en el Málaga CF. Todavía se recuerdan aquellos encuentros furtivos en un apartamento del centro de Madrid ante una gran expectación mediática. Con el paso del tiempo fueron dando pasos para consolidar su historia de amor. Miguel dejó el fútbol y se mudó definitivamente a Madrid a la casa de Villafranca del Castillo donde ya vivían Paula y su primera hija, fruto de su matrimonio con David Bustamante.