“Estamos muy felices de poder compartir con todos vosotros esta gran noticia. ¡En unos meses seremos uno más!”, así anunciaban Paula Echevarría y Miguel Torres en las redes sociales el pasado mes de septiembre, junto a una fotografía, que serían padres de su primer hijo en común. Tras nueve meses de embarazo, la pareja ha puesto el broche de oro a su relación con la llegada de Miguel Jr., y con el que la actriz se convierte en madre por segunda vez, ya que la intérprete de ‘Velvet’ tuvo hace 12 años a Daniella, fruto de su relación con su ex marido, David Bustamante.

Ha sido a través de las redes sociales donde han compartido este feliz momento. «¡Nuestro bebé ya está aquí! Miguel Jr llegó al mundo esta madrugada de domingo y es un niño sanísimo y tan bueno! Estamos los dos mejor que bien.. El papi y yo estamos felices a más no poder y muy muy emocionados», ha escrito feliz Paula Echevarría en una imagen en la que sale la familia al completo.

En la familia todos estaban impacientes por la llegada del bebé, pero sobre todo la primera hija de la actriz, ya que como confesaba hace algunos meses su ex marido, está entusiasmada con la idea de convertirse en hermana mayor. Lo cierto es que Paula Echevarría y Miguel Torres no pueden pedir más en este preciso momento. Afortunadamente, están atravesando una etapa de gran felicidad en todos los aspectos y este niño llega como uno de sus deseos más esperados, uno que ahora se ha hecho realidad.

A lo largo de todo el embarazo, Paula Echevarría ha compartido cómo ha vivido este especial momento. Desde sus entrenamientos personales para seguir mantiendo la línea hasta cómo ha decorado la habitación del recién nacido. Piccolo Mondo ha sido la tienda de decoración que se ha encargado de dar vida a la nueva habitación del pequeño. Los colores por los que la actriz ha apostado para esta estancia de la casa han sido los tonos neutros entre los que se encuentran el verde agua, el nude y el blanco. Sin duda, un cuarto en el que se respira paz, pero sobre todo, felicidad.

Su historia de amor con Miguel Torres

La relación de casi tres años entre ambos comenzó en la distancia, pues él jugaba en el Málaga y ella vivía en Madrid. Tras dejar el equipo, él se instaló en Madrid en el chalet de 500 metros cuadrados que ella terminó de construir el año pasado a las afueras de la capital, en Villafranca del Castillo, donde han pasado juntos todo el confinamiento provocado por el coronavirus.

Hace unos meses, la actriz compartía además cuáles eran los detalles de cómo se había forjado su relación. Se conocieron en 2010 cuando coincidieron en la grabación de un videoclip de Bustamante donde ella daba vida a una mujer que engañaba al artista con Miguel Torres, que también formó parte del clip que unió sus caminos para siempre. “De darnos cuenta de que ahí había algo mucho más grande que una amistad y de comprometernos a respetarnos y siempre sumarnos el uno al otro y sigo dando las gracias cada día al universo por haberte puesto en mi camino.”, continuaba escribiendo la influencer de moda a la vez que confesaba que quiere estar siempre con el futbolista. “Quiero siempre contigo, quiero todo contigo ❤🌹🔐 #SiempreJuntos #Mio #1”, sentenciaba de lo más romántica. De esta manera, Echevarría daba a conocer que gracias a una llamada telefónica, el deportista y ella se dieron cuenta de sus sentimientos y que eran… ¡mucho más que amigos!

Además, durante el embarazo la pareja celebró su particular ‘baby shower’. Ambos se reunieron el diciembre pasado con el grupo de amigos que llaman ‘La Junta’ y del que forman parte actores, modelos y empresarios. Y aunque debido a las recomendaciones sanitarias por la COVID no pudieron reunirse al completo, quienes no pudieron acudir a la fiesta estuvieron presentes de otro modo.

La propia actriz compartía en sus redes sociales un story donde se ven unos globos plateados en forma de ‘M’ y el nombre de todos los que forman parte de este grupo de amigos tan guay de la pareja. “Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Gracias Junta por un día maravilloso”, comentaba con el hastag #MiguelJrbabyshower. Y continuaba mencionando a los amigos ausentes: “La mitad no podía estar presente (tiempos de covid), pero de alguna manera estábamos todos”.

A partir de ahora la pareja tiene por delante todo un reto en el que juntos criarán a Miguel Junior formando una nueva familia en el que Daniella también deberá ejercer de hermana mayo. ¡Enhorabuena a todos!