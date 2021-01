Paula Echevarría ha dejado aparcada su faceta de influencer por un momento en pro de la naturalidad. Y lo ha hecho abriendo su álbum de fotos más personal junto a Miguel Torres. Su novio cumple hoy 35 años y en su casa están de celebración. De cara a sus seguidores, la asturiana ha publicado una secuencia de imágenes de lo más espontáneas y que muestran a la pareja en su intimidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)

La dedicatoria de Paula no podía ser más especial: «El amor no es encontrar a alguien con quien vivir.. es encontrar a alguien sin el que no poder vivir … y yo lo encontré. Siempre juntos. Feliz cumpleaños, mi amor, no serán nuestras mejores fotos, pero sí las que mejor nos definen. Te quiero pa’ mi pa’ siempre».

No es un ni mucho menos un cumpleaños más para la pareja. Es el último de Miguel Torres antes de ser papá por primera vez. El exfutbolista le ha contestado al comentario: «Es un placer cumplir años y vida contigo mi vida. Te quiero con locura @pau_eche ❤🌹🔐». Todas las fotos que Paula Echevarría ha incluido en su felicitación son tomadas de manera improvisada, en ratos de pareja que los dos han tenido en la casa de Villafranca del Castillo (Madrid) que viven y que ella reformó para la ocasión recientemente.

A los dos les encanta organizar una gran fiesta con amigos para festejar sus aniversarios, pero este año la pandemia por coronavirus y la tercera ola de contagios van a impedir estas reuniones. Sí que han salido a comer juntos a un restaurante hoy, donde hemos visto a Miguel Torres soplar las velas, y si quieren hacer algo más, deberán conformarse con una pequeña celebración en petit comité en su hogar, junto a la hija que la actriz tiene con el artista cántabro.

Hay que destacar que es el tercer cumpleaños que Paula pasa junto a su querido Miguel. El primero optó por no publicar nada en redes sociales y mostrar una actitud pública más moderada (su divorcio de Bustamante estaba reciente) pero sí que colgó una felicitación en 2019 y 2020.

Paula Echevarría ¿contraprograma? a David Bustamante

Hay un aspecto que ha resultado llamativo. Paula Echevarría ha abierto su álbum de fotos junto a Miguel Torres casi al mismo tiempo en el que David Bustamante anunciaba nuevo trabajo musical. El de San Vicente de la Barquera ha grabado una nueva versión del clásico ‘Dos hombres y un destino’ que cantó en sus tiempos de Operación Triunfo junto a Álex Casademunt.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Bustamante (@davibusta)

Será esta noche cuando se conozca el resultado definitivo de la grabación del cántabro. Por si fuera poco, David Bustamante ha anunciado el lanzamiento de un nuevo disco en el que recogerá la esencia y las mejores canciones de sus (ya) 20 años de carrera. Da la sensación de que ningún miembro del que fuera feliz matrimonio se para a ver qué es lo que hace otro. Viven sus vidas por separado, el cantante feliz junto a la bailarina rusa Yana Olina, junto a quien a principios de año se rumoreó que podría tener un hijo.

Si quieres ver las imágenes que Paula Echevarría ha publicado junto a Miguel Torres por sus cumpleaños, ¡sigue leyendo!