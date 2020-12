Los selfies hay veces que los carga el diablo, sobre todo cuando uno no es un influencer al uso y no controla el escenario en el que se saca una instantánea de lo más inocente. Y si no que se lo digan a David Bustamante, que con una de sus últimas fotografías ha hecho saltar las alarmas. Solo hay que agudizar la vista para fijarse en el detalle que ha vuelto viral la imagen. En ella aparece el cantante de San Vicente de la Barquera posando con una mascarilla navideña frente al árbol de Navidad al que no le falta detalle, incluido el ‘gazapo’ que ha convertido en viral la felicitación del artista: unos patucos estratégicamente colocados bajo el típico adorno navideño.

«Os quieroooooo. Felices Fiestas», se lee en el post que acompaña la imagen que el intérprete de ‘No soy un superman’ ha publicado en su perfil de Instagram, coincidiendo con el Día de los Inocentes. ¿Será una broma del artista?. Lo sea o no, lo cierto es que sus seguidores no han reparado, al menos de momento, en la presencia de las diminutas botitas que podrían ser una señal de que el cantante podría seguir los pasos de su ex, Paula Echevarría.

¿Está Bustamante esperando su primer hijo con Yana Olina? Ni el cántabro ni su pareja se han pronunciado al respecto, pero sería sin duda una de las mejores noticias con las que despedir este 2020. La pareja mantiene una sólida y discreta relación desde hace dos años. Se conocieron durante la participación del extriunfito en ‘Bailando con las estrellas’. La bailarina ejerció de profesora y compañera de baile de David, que terminó ganando la edición del talent. La química entre ellos fue tal que los rumores sobre una relación entre ellos no tardaron en surgir. Ambos jugaron al despiste, y negaban la mayor hasta que en abril de 2019 confirmaron que estaban enamorados con una bonita imagen en sus redes sociales.

A partir de ese momento David y Yana se volvieron inseparables. El cantante rehacía su vida meses después que su ex, que curiosamente termina el año embarazada de su segundo hijo, el primero con su actual pareja, el exfutbolista Miguel Torres. El cántabro volvía entonces a ilusionarse y junto a la bailarina ha encontrado la estabilidad. Conviven juntos y Yana se lleva a las mil maravillas con Daniella, la hija del cantante. Los tres se dejaban ver hace unas semanas disfrutando de los primeros días de Navidad visitando las luces y enviando sus mejores deseos a sus followers para estas fiestas.

Son unas fechas muy diferentes a las del año pasado. En las Navidades de 2019 la pareja viajó a la tierra natal del cantante y compartieron días de relax junto a la familia y los amigos de Bustamante. A pesar de la discreción con la que llevan su historia de amor, los mensajes románticos entre ellos son una constante. «Mi alma gemela. Eres mi mundo. Eres mi todo. Gracias por amarme como soy. Nunca me sentí tan amada y nadie se preocupa por mí tanto como tú. Eres la mejor persona que conozco», escribía Yana Olina sobre su chico. «Siempre tuyo y sin reservas, y pase lo que pase, eres el amor de mi vida, eres un punto y aparte», puede leerse en un post de Bustamante junto a la foto de su enamorada.