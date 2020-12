Paula Echevarría está feliz. La actriz que anunció el pasado mes de septiembre su embarazo está viviendo una atípica dulce espera debido a la situación actual, pero eso no impide que disfrute de las pequeñas cosas junto a su pareja, Miguel Torres y su entorno más cercano. Pese a que siempre han sido muy celosos de su intimidad, poco a poco van mostrando más detalles sobre su vida privada a través de las redes sociales. Desde hace unas horas, la intérprete se encuentra en un lugar con mucho significado para ella. Se trata de su pueblo Candás que se localiza en en Asturias, su tierra natal y donde se escapa cada vez que tiene la oportunidad.

Estas serán las últimas navidades que la pareja pase solos, pues en las de 2021 serán uno más en la familia porque ya habrá venido al mundo el pequeño que ya tiene nombre, Miguel Jr. A través del perfil de Instagram de Paula Echevarría se ha podido saber que se ha trasladado al norte. «Respirando mar… 💙⚓», dice la actriz que se encuentra feliz en plena dulce espera de su segundo hijo. Recordar que, de su primer matrimonio con David Bustamante nació su primera hija, Daniella con quien comparte un sinfin de momentos.

Dicen que el mar lo cura todo y la asturiana ha querido recargar las pilas en esta recta final de su embarazo, además también estará cerca de los suyos, disfrutando de estos días en familia. Con el mar Cantábrico de fondo, la pareja de Miguel Torres ha posado en una instantánea de lo más tierna con un look deportivo mientras se acaricia su ya incipiente barriguita. Como era de esperar, en pocos minutos las fotografías publicadas en sus redes sociales no han parado de recibir comentarios positivos. «Eso es salud para los dos», «Qué belleza», «Preciosa foto Paula·; «Aire marino para mini Mike» y «Está sonriendo hasta Miguelito❤️ Qué maravilla!!😍», «Preciosa foto, Paula», son solo algunos de los mensajes que ha recibido la influencer.



No solo ha llamado la atención su «curva de la felicidad», sino el enclave donde se encuentra. Perlora, un pueblo que linda con la villa marinera de Candás y desde donde se pueden disfrutar de unas vistas espectaculares.

En esta escapada express no podía faltar otro de los protagonistas de esta historia de amor, Miguel Torres que no será la primera vez que despida el año en el pueblo de Paula Echevarría. El nacimiento de Miguel Jr será el broche de oro a una relación que comenzó a finales de 2017, pero que no se hizo pública hasta principios de 2018. Lo más curioso es que Torres y Echevarría se conocieron en 2010 mientras trabajaban juntos grabando un videoclip de David Bustamante donde ambos interpretaron la historia de la canción. Paula hacía de una chica que era infiel a su pareja (Bustamante) con otro chico, interpretado por Miguel Torrres.

A pesar de que el cantante y la actriz tomaron caminos separados, mantienen un vínculo muy cercano y cordial por el bien de su hija en común, Daniella. Se les ha podido ver juntos en la función del colegio de la pequeña en alguna que otra ocasión, incluso Paula Echevarría ha confesado que se compenetran bien para la educación de la joven. Bustamante, por su parte también se encuentra feliz en una relación con Yana Olina a quien conoció durante su participación en el programa, ‘Bailando con las estrellas’.