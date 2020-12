Halloween, Acción de Gracias y ahora las baby showers. Hay tradiciones americanas que nuestros famosos han importado y que ya han hecho suyas y Paula Echevarría no iba a ser menos. La actriz está viviendo un momento muy dulce junto a su pareja, el exfutbolista Miguel Torres, con quien hace poco más de dos meses anunciaba que estaba esperando un hijo. Un niño al que pondrán de nombra Miguel y para quien ya han celebrado su particular ‘baby shower’. La pareja se reunió el miércoles con el grupo de amigos que llaman ‘La Junta’ y del que forman parte actores, modelos y empresarios. Y aunque debido a las recomendaciones sanitarias por la COVID no pudieron reunirse al completo, quienes no pudieron acudir a la fiesta estuvieron presentes de otro modo.

La propia actriz compartió en sus redes sociales un story donde se ven unos globos plateados en forma de ‘M’ y el nombre de todos los que forman parte de este grupo de amigos tan cool de la pareja. «Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Gracias Junta por un día maravilloso», escribía con el hastag #MiguelJrbabyshower. Y continuaba mencionando a los amigos ausentes: «La mitad no podía estar presente (tiempos de covid), pero de alguna manera estábamos todos». Por supuesto Miguel Torres, el último en llegar a ‘La Junta’ no quiso pasar por alto agradecer la ilusión con la que sus amigos organizaron la baby shower del que será su primer hijo. Al igual que el resto, ha sido a través de sus redes sociales donde se ha deshecho en halagos con ellos: «¡¡Organizadores expertos!! Sois maravilla». Sin duda el colaborador de ‘El chiringuito de jugones’ ha congeniado a la perfección con la pandilla de su pareja. Así quedó patente en su primer encuentro con ellos hace un año cuando la velada transcurrió bajo el nombre de ‘La Junta y uno más’. Allí estuvo ‘La Junta’ al completo, incluyendo a Eugenia Silva, Chiqui Calleja o Aldo Comas y Macarena Gómez. Marta Hazas, compañera de Paula en ‘Galerías Velvet’, rindió su particular homenaje a su amiga compartiendo una imagen similar a la de la futura mamá y un «Os celebramos con ganas». Pero además dio pistas sobre cómo había sido esta reunión extraordinaria. La colaboradora de ‘El Hormiguero’ agradecía a Eliza Arcay el menú preparado para la ocasión, mientras que apuntaba a Carolina Adriana Herrera como la perfecta anfitriona. Y confirmaba quienes habían sido los asistentes entre los que estaban su marido Javier Veiga, el actor Fernando Andina, Rafa Tarradas Bultó y José Asín Terol.

No han transcendido más detalles de esta fiesta del bebé en la que, por tradición, los amigos regalan a los futuros papás todo lo necesario para la llegada de su hijo: cochecito, cuna, un ajuar completo de primera puesta, chupetes, biberones, peluches. Lo cierto es que en unas semanas la pareja tendrá que empezar a preparar la habitación de su bebé. Un niño que pondrá el broche de oro a una relación de tres años que le devolvió la ilusión a la intérprete asturiana tras su separación de David Bustamante.

Ilusionada con este segundo embarazo

Fue el pasado 23 de septiembre cuando Paula Echevarría y Miguel Torres anunciaban, en sus redes sociales, que estaban esperando su primer hijo juntos. Y lo hicieron publicando una tierna imagen de la pareja junto a Daniella, la hija de la actriz, encantada de convertirse en hermana mayor. Superado ya el primer trimestre, la protagonista de ‘Gran Reserva’ se está cuidando al máximo, aunque también está sucumbiendo a algún que otro antojo.