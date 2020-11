Miguel Torres, vuelta a las aulas antes de ser padre con Paula Echevarría

Miguel Torres y Paula Echevarría han puesto el broche de oro a su relación. El pasado mes de septiembre anunciaron que serían padres de su primer hijo en común. «Estamos muy felices de poder compartir con todos vosotros esta gran noticia ¡En unos meses seremos uno más!», escribió la pareja en redes sociales en una instantánea en blanco y negro junto a Daniella, hija de la intérprete fruto de su relación anterior con David Bustamente. Mientras se encuentran en esta especial dulce espera, el exfutbolista ha tomado una decisión, y es la de retomar los estudios para reciclarse en todo lo que respecta al deporte.

New vibes ⚽️🎓👍#LaLigaBusinessSchool

Miguel Torres está haciendo un máster en Dirección, Metodología y Análisis en el fútbol impartido por la Liga Profesional de Fútbol. «Nuevas energías», escribía en sus redes sociales mostrando el entusiasmo por esta nueva etapa de su vida en la que no puede irle mejor. Además, compaginará este proyecto con su faceta como entrenador al equipo juvenil de la División de Honor del Rayo Majadahonda y su trabajo como colaborador en el programa deportivo ‘El chiringuito de Jugones’, presentado por Josep Pedrerol.

El que fue jugador del Getafe tiene más objetivos a la vista y que no ha dudado en confesar: «Uno de los objetivos que me gustaría conseguir es estar al frente de una cantera importante. Si es la del Real Madrid perfecto, pero sé que es muy complicado. A mí me gusta ver la evolución de un jugador joven, el camino que debe tomar, la manera de afrontarlo (…)».

Noche en el teatro ❤ #TeatroSeguro 🎭 #LaUltimaTourné

No cabe la menor duda de que la vida de Miguel Torres ha cambiado por completo desde que salió a la luz en diciembre de 2017 su noviazgo con Paula Echevarría, con quien espera su primer hijo. De hecho, hace escasas semanas anunciaron el sexo del bebé. Será niño y se llamará Miguel Jr. Mientras, la pareja del momento que siempre ha sido muy celosa de su intimidad va dando alguna que otra muestra de cariño en público. La actriz compartía hace dos días uno de los planes de los que disfrutó con Miguel Torres, y es que la pareja pasó una agradable tarde en el teatro, eso sí tuvieron que llevar durante toda la función la reglamentearia mascarilla.