Álvaro Muñoz Escassi está dispuesto a zanjar las últimas polémicas sobre su vida personal. A punto de cumplirse un mes desde su ruptura con Sheila Casas, el jinete romperá su silencio en ¡De Viernes!, el programa de Santi Acosta y Bea Archidona que cierra el curso televisivo hasta septiembre. El ex de Lara Dibildos se enfrenta a una de sus entrevistas más complicadas, pues abordará su inesperada separación con la hermana de Mario Casas. De hecho, la última vez que estuvo en un plató habló sobre sus planes de boda y, minutos después, lanzó el comunicado sobre la decisión de emprender caminos sentimentales por separado.

«El tiempo lo cura todo, hay amores que se olvidan y amores que duran para toda la vida. Y claro que hay amores que te marcan para toda la vida. Personas que tenían que pasar en ese momento, para quizás ni quedarse toda la vida, pero para pasar por un momento y enseñarte algo y seguir cada uno su camino.Y aceptar eso a veces es doloroso, porque uno tiende a querer… Cuesta soltar muchas veces a una persona que te hizo feliz, que te hizo reír, que te hizo sentir… Es como que soltar es muy difícil y más cuando hay amor. Pero entender que, a veces, es simplemente por un momento y ya… Eso es la magia que tiene la vida», dijo Escassi minutos después del comunicado de Sheila: «Queremos comunicar que hemos decidido poner fin a nuestra relación. Ha sido una etapa bonita que recordaremos con cariño, pero creemos que es lo mejor para ambos en este momento. Os agradecemos todo el apoyo. Sheila y Álvaro».

Álvaro Muñoz Escassi en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Por su parte, el colaborador televisivo está dispuesto a responder a sus ex, que en los últimos días han hablado sobre su lado oscuro. «Hay cosas en la relación que pueden ser denunciables como el mostrar vídeos íntimos de tu pareja a otras personas. Creo que se enamora de todas pero él piensa que puede hacer lo que le dé la gana en una relación, y se cree más listo que nadie. Porque tiene tanta facilidad para engatusar. No le tengo miedo pero no lo quiero tener de enemigo. A las buenas es muy buenas, pero a las malas…», apuntó María José Suárez recientemente en el programa de las noches de los viernes de Telecinco. Unas palabras sobre el jinete que no son nuevas ya que hace justo un año Sonia Ferrer, ex del colaborador televisivo, también apuntó que era mejor no tenerle como enemigo. ¿Qué opinará Escassi de todo ello?¿Por qué ha roto su relación con Sheila Casas? Estas, y otras preguntas, se resolverán en unas horas en ¡De Viernes!

Las gloriosas vacaciones de Bea y Santi, en cifras

Este 25 de julio, Santi Acosta y Bea Archidona cerrarán, temporalmente, el plató de ¡De Viernes! Los presentadores se van con los deberes hechos y comienzan unas merecidas vacaciones tras un año lleno de éxitos profesionales debido a su programa de entrevistas, que ha aumentado un punto en el share con respecto a la primera temporada y, además, ha acumulado casi 25 millones de espectadores únicos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de De viernes (@deviernestv)

El espacio concluye -hasta septiembre- con un balance más que positivo y con un importante crecimiento gracias a sus entrevistas a los personajes más relevantes de la crónica social. De hecho, en sus 50 programas en emisión, el récord de share tuvo lugar el 25 de septiembre del 2024, en la que se emitió la entrevista póstuma concedida por Julián Muñoz a Santi Acosta, que tuvo más de un millón de espectadores.

Julián Muñoz y Santi Acosta en una entrevista. (Foto: Telecinco)

Entre las entregas más vistas también se encuentra la del 18 de octubre, que coincidió con la boda de Ángel Cristo, ya que el programa consiguió imágenes exclusivas desde dentro del enlace, al que no acudió Bárbara Rey -también invitada en varias ocasiones a ¡De Viernes! en la última temporada-, por las tensiones madre e hijo.