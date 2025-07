Primeras imágenes de Sheila Casas tras el fin de su relación con Escassi

Sheila Casas ha sido captada por primera vez en Madrid tras su reciente ruptura con Álvaro Muñoz Escassi, en unas imágenes que reflejan serenidad y un evidente deseo de recuperar la calma tras semanas de atención mediática. La abogada y hermana del actor Mario Casas ha sido vista paseando por la capital con un look relajado y casual, ajena al revuelo que ha generado el final de su relación con el jinete y colaborador televisivo. Esta aparición pública llega pocos días después de que ambos anunciaran oficialmente su separación a través de un comunicado conjunto en redes sociales, en el que explicaban que la decisión se había tomado de mutuo acuerdo y desde el cariño, afirmando que había sido «una etapa bonita» que recordarían con afecto.

Lo cierto es que la noticia ha sorprendió a muchos, especialmente porque Escassi había hablado apenas unas horas antes en televisión sobre la posibilidad de casarse con Sheila. Sin embargo, tras ese comentario público, la pareja decidió emitir el comunicado, dando paso a una oleada de rumores y especulaciones. Entre los motivos que se han barajado, algunos apuntan a un desencuentro durante la fiesta final de Supervivientes 2025, en la que Escassi, según testigos, se mostró demasiado efusivo con otra mujer, provocando el enfado de Sheila. También se ha dicho que algunos amigos de él habrían criticado la supuesta actitud controladora de la abogada, que incluso le aconsejaba sobre su vestuario, algo que Escassi habría terminado por rechazar.

Sheila Casas en Madrid. (Foto: Gtres)

Pese a estos rumores, ambos han querido dejar claro que no ha habido terceras personas ni problemas familiares. En una conversación con el periodista Javier Hoyos, Sheila explicó que la ruptura se debía a un desgaste natural tras pasar prácticamente todo el tiempo juntos desde el regreso del concurso, sin apenas espacio personal, y que su familia nunca se opuso a la relación. Por su parte, Escassi reconoció que la distancia durante el reality y el reencuentro posterior les había pasado factura y que, aunque no había un solo motivo concreto, sentía que no era el momento adecuado para seguir juntos. También quiso zanjar cualquier especulación asegurando que no se trató de una decisión impulsiva, sino que llevaban días reflexionando antes de hacerla pública.

En las imágenes recientes, Sheila aparece con una actitud tranquila, sin maquillaje aparente y con ropa cómoda, proyectando una imagen de entereza. En su cuenta de Instagram, donde ha publicado una imagen en la que parece disfrutar de un día soleado acompañada de emojis alegres, da señales de querer mirar hacia adelante con optimismo. De momento, ha decidido alejarse de la televisión, al menos temporalmente, dejando su puesto como colaboradora en TardeAR y enfocándose de nuevo en su faceta profesional como abogada y representante.

Comunicado de Sheila Casas y Escassi. (Foto: Instagram)

Se sabe que ha regresado a su piso cerca de El Escorial, una vivienda de estilo industrial que reformó junto a su padre, donde está encontrando un refugio ideal para estos momentos de cambio. Alejada del foco y del ruido mediático, parece decidida a reconstruir su rutina desde la tranquilidad. Aunque el futuro de su relación con Escassi queda atrás, Sheila ha dejado claro que no hay resentimiento y que el respeto mutuo prevalece.