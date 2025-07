Lara Dibildos se desmarca de la ruptura de Escassi y Sheila Casas: “Vaya tontería”

Después de que Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas anunciasen su ruptura a través de un comunicado, su expareja y madre de su hijo pequeño, también ha dado un paso al frente para responder a los rumores que aseguran que ella podría ser la tercera en discordia. «Queremos comunicar que hemos decidido poner fin a nuestra relación. Ha sido una etapa bonita que recordaremos con cariño, pero creemos que es lo mejor para ambos en este momento», compartían en un comunicado conjunto compartido por ambos en redes sociales.

Tras saltar la noticia, Lara Dibildos se mostraba completamente impactada y no daba crédito: «¿Pero qué estás diciendo si lo acabo de ver en directo?», preguntaba. «Me estás dejando alucinada, no tengo ni idea de lo que me estás diciendo», aseguraba en una llamada con Socialité, programa que precisamente acabamos de saber que va a ser cancelado tras 8 años en antena.

Lara Dibildos y Álvaro Muñoz Escassi en el funeral de Laura Valenzuela. (Foto: Gtres)

Aún sorprendida, la actriz y presentadora manifestó su deseo de que la pareja pudiese solucionar sus diferencias. «Yo espero que sea bueno, una pausa, un momento malo que se tiene en las relaciones y que lo puedan solucionar», alegaba al respecto. E insistía en que les desea lo mejor a los dos. «Ojalá sea algo que tenga solución, y si no, pues que los dos son maravillosos. A parte que no soy quién para hablar de la relación de nadie, solo faltaría», concluía.

El mensaje de Sheila Casas en redes. (FOTO: REDES SOCIALES)

Sin embargo, las especulaciones respecto a los verdaderos motivos que hay detrás de esta ruptura, no han dejado de sucederse, e incluso la propia Lara ha terminado viéndose salpicada. Sobre todo, porque hay quien ha llegado a insinuar que ella podría ser la tercera en discordia. Algo, que ella ha desmentido por completo. «¡Qué tontería más grande!», ha respondido a los reporteros cuando le han preguntado por el tema. «¡Qué va chicos!»

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas en Madrid. (Foto: Gtres)

Además, Dibildos asegura que no tiene ni idea de cómo se encuentra su ex en estos momentos, dejando en el aire una posible conversación con el padre de su hijo o con Sheila. De momento, los verdaderos motivos que hay detrás del final de esta polémica relación, que comenzó de forma tan repentina como ha terminado, siguen siendo una incógnita. Y mientras que muchos apuntan a una tercera persona, hay quien también deja entrever que podrían haber existido ciertas presiones por parte de la familia Casas.

«Se veía muy presionada por su familia, por sus hermanos, y que Escassi no tenía ningún tipo de relación con los hermanos de Sheila. Directamente no se conocían, cuidaban mucho a su hermana», explicaban en Fiesta. Es decir, que puede que los hermanos de Sheila (Mario, Óscar y Christian) no terminasen de aceptar este romance.