Lara Dibildos y Álvaro, su hijo en común con Álvaro Muñoz Escassi, han sorprendido al jinete, que actualmente concursa en Supervivientes. Madre e hijo han reaparecido en televisión -la primera vez para su vástago, que el pasado mes de marzo cumplió la mayoría de edad- para mandarle dos significativos mensajes en la recta final de su paso por los Cayos Cochinos. Una llamada que ha emocionado y mucho al ex de María José Suárez -con la que puso fin a su historia de amor hace un año-. Sin embargo, la hija de Laura Valenzuela no ha querido perder la oportunidad para mandarle un recadito al padre de su hijo y a su actual pareja, Sheila Casas.

El mensaje de Lara Dibildos a Sheila Casas

Desde finales de 2024, Álvaro Muñoz Escassi mantiene una relación con Sheila, la hermana de Mario y Óscar Casas. Lo suyo empezó de manera clandestina en el plató de TardeAR, donde se conocieron. Aunque en un comienzo la joven se mostró bastante reticente con el jinete debido a su fama de conquistador nato, lo cierto es que finalmente dieron un paso más y oficializaron su historia con un romántico posado en Año Nuevo en plena Puerta del Sol.

Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi. (Foto: Gtres)

Por su parte, Álvaro siempre se ha mostrado encantado con Sheila, y de hecho nunca ha ocultado la atracción que sentía por ella. Y no solo eso. En varias ocasiones insistió que él quería dar un paso más y cerrar su relación. Un gesto que no siempre ha sido así ya que con su anterior pareja, María José Suárez, tuvo una «relación abierta» por su parte.

También, durante su relación con Lara Dibildos, siempre rondaron los rumores de deslealtad por parte del jinete. A pesar de ello y que posteriormente tomaron caminos sentimentales por separado, lo cierto es que la ex pareja mantiene una relación magnífica. Tal es así que cuando murió Laura Valenzuela, Escassi se convirtió en el mayor apoyo de la madre de su hijo.

Lara Dibildos con Álvaro Muñoz Escassi en el entierro de su madre. / Gtres

Sin embargo, Lara no ha perdido la oportunidad -en su conexión con Honduras- de mandarle un recadito a Escassi y que salpica también ha a Sheila Casas: «Te queremos decir muchas cosas… Sabíamos como eres de generoso, siempre lo has sido. Sabes competir en equipo con lo difícil que es porque te hemos visto en hípica. Además, has evolucionado muchísimo como persona, te hemos visto con una paciencia yo nunca te había visto en la vida (…). Enhorabuena Escassi, con 51 años has conseguido madurar, por fin. Ya podía haber sido conmigo, que ahora lo bueno se lo lleva Sheila».

Las emotivas palabras de su hijo Álvaro

Aunque la mayor parte de la llamada la ocupó Lara, su hijo Álvaro también tuvo unos segundos para hablar con su padre, rompiendo de esta manera con su habitual discreción: «Estoy viendo todos los programas, papá. Deja de decir que te quieres ir, que vas a ganar. Papá, los valores que transmites en el programa son los que me has enseñado a mi de pequeño. Cada vez que te escucho hablar me enseñas lo buena persona que eres, el padre increíble que tengo y que eres el ganador. Te quiero mucho, papá».