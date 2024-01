Álvaro Muñoz Escassi ha enfrentado un año desafiante. En 2023, atravesó la dura pérdida de su madre, un golpe significativo en su vida. Tras un tiempo apartado de los medios de comunicación, el exjinete regresó a la televisión con un proyecto que le ha hecho volver a recuperar la ilusión: ser concursante de MasterChef Celebrity 8, llegando a convertirse en uno de los finalistas destacados.

Alvaro Escassi junto a toda su familia/ Instagram

Comenzando el nuevo año con un buen pie, Escassi ha disfrutado de la noche de Reyes en compañía de su familia, rodeado de su hija Ana, su actual pareja María José Suárez, su hijo Elías, el pequeño Álvaro y Lara Dibildos. Ha compartido una foto con un mensaje resaltando la belleza de su familia y la plenitud que siente al tener a sus seres queridos reunidos, pilares esenciales en su vida. “Qué familia tan bonita tenemos. Felices Reyes Magos”, ha escrito Escassi junto a una fotografía en la que se le puede observar rodeado de los suyos. Cabe recordar, que Ana y Álvaro son hijos de la relación pasada entre el exjinete y Lara, mientras que Álvaro es fruto de la unión de María José con el empresario catalán Jordi Nieto. Todos disfrutaron de la espectacular cabalgata de los Reyes Magos desde un balcón en una calle principal de Madrid.

Álvaro Escassi con el hijo de María José Suárez/ Instagram

Además, recientemente, la pareja y el más joven de la familia exploraron el norte de España: “Del Sur al Norte y del Norte al Sur. Nos encontraremos con los Reyes Magos, seguro. Nada como Asturias para recargar energías”, compartieron en sus perfiles públicos junto a un video. En este clip, se puede ver la conexión especial que comparten, desde carreras por las escaleras de monumentos hasta visitas a belenes típicos de estas fechas señaladas. No es la primera vez que exploran esta región, ya que el año pasado también disfrutaron de este destino para escapar del calor y pasar tiempo con amigos cercanos.

Así es la buena relación de Álvaro Escassi y Lara Dibildos

A pesar de haber puesto fin a su relación en 2007, Lara Dibildos y Álvaro Muñoz Escassi siempre han mostrado mantener una estrecha y sólida conexión. La actriz y el exjinete, padres de un hijo en común, han conservado una buena amistad que ha cobrado especial relevancia en muchos momentos de sus vidas.

Álvaro Escassi y Lara Dibildos en el funeral de su madre/ Gtres

Álvaro ha sido un fuerte sostén para Lara tras la dolorosa pérdida de su madre, Laura Valenzuela. «Es una persona muy importante para mí y nadie es consciente del tiempo y dedicación que lleva manteniendo la enfermedad de su madre en silencio. Es admirable siendo hija única que llevase esta situación sola, que hasta yo me enfadaba cuando Álvarito me contaba cosas de las que no me hizo partícipe… Ha dejado a una de las mejores personas en el mundo», comentaba sobre la que fue su pareja entre 2005 y 2007 y a la que siempre ha tenido un cariño especial.