La participación de Álvaro Muñoz Escassi en Supervivientes 2025 está dando mucho que hablar, no sólo por su papel en el concurso, sino por las revelaciones personales que han salido a la luz desde que se encuentra en Honduras. Una de las más comentadas ha sido la confesión de Terelu Campos, quien recientemente desveló que mantuvo una relación sentimental con el jinete hace varios años, algo que hasta ahora era completamente desconocido para el gran público. En medio de esta polémica, Sheila Casas, actual pareja de Escassi y hermana del actor Mario Casas, ha sido abordada por la prensa para conocer su opinión al respecto.

Captada por las cámaras de Gtres este martes 27 de mayo, Sheila se ha mostrado tranquila, cercana y con sentido del humor ante las preguntas de los reporteros. «Me parece súper gracioso. Si han tenido algo, me parece divertido», ha respondido con naturalidad, quitándole hierro al asunto y demostrando que no siente celos ni incomodidad por la relación pasada de su pareja. Al contrario, Sheila ha mostrado su total respaldo a Escassi y ha dejado claro que sigue con atención todo lo que ocurre en el programa. Incluso ha señalado con simpatía que le agrada ver a Terelu Campos en el formato, aunque no participe como concursante oficial. Cuando ha sido preguntada por sus expectativas en el programa, no ha dudado en responder: «A ver cuándo nos reencontramos. Yo lo veo en la final y espero que gane». Una declaración clara de apoyo, que refuerza la imagen de pareja unida que proyectan, incluso en la distancia.

Sheila Casas por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Desde sus primeros días en Honduras, Escassi ha contado con el apoyo constante de Sheila desde España. Recientemente, de hecho, recientemente el concursante recibió un mensaje muy especial enviado por ella. Las palabras de Sheila lograron emocionar profundamente al ex jinete, que rompió a llorar al escucharla, visiblemente conmovido por el gesto. «Me hizo mucha ilusión que supiera algo de mí. Me gustó mandárselo», ha comentado ahora Sheila sobre ese momento, que también ha confirmado que mantiene una buen relación con la hija del concursante, Anna Barrachina. «Tenemos contacto, vamos hablando y comentados el programa de su padre. Ella está súper contenta», ha explicado mostrando la buena sintonía que mantiene con la joven y su implicación en la vida de Álvaro más allá de lo estrictamente sentimental.

Aunque la joven no ha podido viajar a Honduras para sorprender a su padre, las palabras de Sheila dejan claro que también lo está apoyando desde España. Además, reflejan la buena relación que existe entre ambas y refuerzan la imagen de una pareja consolidada y con fuertes lazos familiares. Anna Barrachina, cabe recordar, es la hija mayor de Álvaro Escassi, que tiene otro hijo, llamado con él, fruto de su relación con Lara Dibilos.

Sheila Casas por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Discreción sobre la vida privada de Mario Casas

Por otro lado, Sheila también ha sido preguntada por otro de los temas más comentados actualmente en la crónica social: la supuesta relación entre su hermano, el actor Mario Casas, y la influencer Melyssa Pinto. Aunque los rumores llevan semanas circulando y algunas imágenes juntos han avivado la expectación, Sheila ha preferido mantenerse al margen. La abogada se ha mostrado prudente y discreta al respecto, como es habitual cuando se trata de la vida privada de su familia. «Mario está feliz, no te puedo decir más», ha comentado con una sonrisa, dejando entrever que conoce la situación pero optando por no ofrecer detalles. Su respuesta refleja tanto el respeto por la intimidad de su hermano como su intención de no contribuir a la especulación mediática, algo que siempre ha caracterizado a los Casas cuando se trata de cuestiones personales.