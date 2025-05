Terelu Campos ha regresado a Supervivientes para terminar de cumplir con su misión en los Cayos Cochinos. Como es habitual allá donde va, la primogénita de María Teresa Campos está dejando en esta segunda oportunidad en el concurso numerosos titulares, como su affaire con Álvaro Muñoz Escassi o su faceta como abuela. El pasado mes de diciembre, la vida de la colaboradora televisiva dio un cambio radical con el nacimiento de Carlo, su primer nieto y el primer hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia.

A diferencia de su consuegra, Mar Flores, Terelu no ha dudado en darle naturalidad a la llegada del nuevo miembro a su clan y, aunque hace unos años dijo que todavía no se veía como abuela, la realidad es que pasa mucho tiempo con su nieto, al que suele visitar con frecuencia en la casa en la que viven su hija y su yerno.

Sin embargo, sí que es verdad que acostumbrados a los titulares de Terelu, la hermana de Carmen Borrego tampoco ha dado demasiados detalles del menor. Algo que su propia hija le pidió para proteger la identidad del pequeño Carlo.

Así son Carmen Borrego y Terelu Campos como abuelas

Carmen Borrego y Terelu Campos en el homenaje de su madre/ TVE

Carmen Borrego, que es habitual que hable sobre su vida privada o de la del resto de los miembros del clan Campos, se ha pronunciado sobre cuál es la diferencia entre ella y su hermana como abuelas. Todo ha surgido a raíz de que le pusieran un vídeo en Vamos a ver de su hermana en Supervivientes en el que habla de su faceta como abuela. «Mi hija -refiriéndose a Alejandra Rubio-se pone nerviosa cuando cojo al niño en brazos. Me dice ‘mamá, que pesa’ y yo le digo que puedo, que si no puedo porque me duele lo voy a soltar, pero la pobre se preocupa».

Tras ello, los colaboradores del espacio han querido saber si es realmente su compañera una abuela al cien por cien. «¿Es Terelu una abuela ejerciente?», le han preguntado a Carmen Borrego, que estaba presente en plató. «Yo creo que sí, más de lo que creemos. Yo pensé que no iba a saber ejercer de abuela, ahora ejerzo un montón y estoy encantada», refiriéndose a su pasado litigio con su hijo, José María Almoguera, con el que ha acercado posturas.

Terelu Campos en Madrid. (Foto: Gtres)

Además, la hija pequeña de la siempre recordada María Teresa Campos ha desvelado cuál es la diferencia entre ella y su hermana Terelu como hermanas. «A ver, que no suba el pan, porque cada vez que abro la boca, sube el pan. Yo creo que ejercemos de diferente manera, porque yo soy más de irlo a recoger al cole, de llevármelo a casa a dormir y ella a lo mejor es más de ratitos», ha concluido la madre de José María Almoguera.