El enfado de Terelu Campos en su primer fin de semana como abuela

Después de meses de dulce espera, Alejandra Rubio y su pareja Carlo Costanzia ya han iniciado una nueva y feliz etapa de su vida junto a su bebé, al que han llamado Carlo, siguiendo así la tradición familiar del actor. La pareja se encuentra ya en casa adaptándose a su reciente paternidad y, como era de esperar los familiares se han acercado hasta el domicilio para ver al pequeño y estar junto a sus padres en estos momentos tan especiales y únicos.

El motivo del enfado de Terelu Campos

Terelu Campos, que se ha estrenado este pasado fin de semana como abuela, no ha dudado en ir a ver a su nieto, sin embargo, no ha podido evitar manifestar su enfado por un motivo concreto.

Terelu Campos en Madrid. (Foto: Gtres)

A su llegada, la presentadora ha expresado su malestar. «De verdad, os voy a decir una cosa. Me da igual que me grabéis a mí. A mí me da igual que me grabéis con el pelo así, la cara, me da lo mismo. Pero si esto se lo hacéis a Alejandra todos los días con el bebé… Luego diréis que si las relaciones no son buenas, pero regular, pero es que chico…», ha comenzado diciendo. «Tú imagínate que salga Alejandra con su bebé y que haya seis personas corriendo. Normal no me parece», ha añadido.

«Es que luego, sabes, queremos ser todos amigos, pero tenemos que colaborar todos. Que a mí me da igual, ya ves que voy sin maquillar. Pero no quiero que se lo hagáis a ella, es lo único, que ella vaya a salir y esté todo el mundo corriendo», ha proseguido. Por otro lado, antes de marcharse ha asegurado que todo está «bien».

Terelu Campos ante los medios de comunicación. (Foto: Gtres)

Alejandra y Carlo, padres primerizos

Fue el pasado mes de junio cuando Alejandra Rubio y Carlo Costanzia anunciaron a golpe de entrevista en la revista ¡Hola! que iban a convertirse en padres de su primer hijo meses después de iniciar su mediática relación sentimental.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. (Foto: Gtres)

Con el paso de los meses, Alejandra apostó por la discreción y son pocos los detalles que fue revelando acerca de su estado de buena esperanza. De hecho, una vez que el recién nacido ha llegado a este mundo ha tomado la decisión junto a Carlos de evitar exponerlo públicamente. Sin ir más lejos, este detalle lo confirmó la pareja cuando bajaron a las puertas del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (Madrid), en el que se produjo el alumbramiento para hablar con la prensa, pero sin la presencia del bebé.

«Ha sido una campeona, el parto ha sido larguito, pero al final ha salido todo bien. Ella está bien, que es lo importante, y el niño también. Os agradecemos mucho que hayáis estado pendientes», declaró Carlo, poniendo así en valor lo valiente que fue la colaboradora de televisión. Después, Alejandra contó cómo fue el parto. «Ha sido cesárea, ha sido un parto muy largo. Al final acabó en cesárea y todo ha salido muy bien», indicó.