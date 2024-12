El exclusivo detalle que Terelu Campos ha tenido con Alejandra Rubio: "Ahora tiene que descansar"

Alejandra Rubio ya ha recibido el alta. La joven colaboradora se encuentra en su casa, un piso situado en la zona norte de Madrid. Según ha podido saber LOOK, ha recibido la visita de su madre, quien ha tenido un exclusivo detalle con ella. Le ha llevado comida de un supermercado que se caracteriza por la distinción y la alta calidad de sus productos.

Terelu Campos está ejerciendo de portavoz. Ha atendido a la prensa en un tono muy educado y ha confirmado que su primer nieto se encuentra perfectamente. Eso sí, ahora le toca el turno a su hija, quien debe reposar y asimilar lo que ha sucedido en las últimas horas.

Terelu Campos visitando a Alejandra Rubio. (Foto. Gtres)

«Está todo bien, ahora tiene que descansar. El pequeño está muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias chicos, me voy a comer, que tengo hambre», ha declarado Terelu delante de las cámaras de Gtres. Este diario se ha dado cuenta de que llevaba unas bolsas de Sánchez Romero, un supermercado gourmet que se encuentra en Madrid, concretamente en las zonas más caras de la capital como Pozuelo, Majadahonda o Puerta de Hierro.

Terelu Campos, tan generosa como de costumbre, no ha llegado casa de su hija con las manos vacías. Ha llevado comida del citado establecimiento. Pero, ¿cuáles son los valores que mueven a esta empresa? En LOOK hemos visitado su página web, donde dejan claro su filosofía: «Queremos ser ese lugar especial donde encuentras a los profesionales y el servicio personalizado que te hacen disfrutar de tu compra. Nos proponemos ir más allá de tus expectativas, adaptarnos a tus necesidades, sorprenderte y encontrar siempre el modo de mejorar tu experiencia, anticipándonos incluso a tus deseos».

Web del supermercado donde compra Terelu Campos. (Foto: www.sanchez-romero.com)

El proyecto empezó en 1954, cuando su fundador, Eduardo Sánchez Romero, abrió la primera tienda en La Castellana (Madrid). Las Campos, que están acostumbradas a la calidad, conocen de cerca esta empresa y Terelu ha comprado allí la comida que consumirá Alejandra Rubio durante sus primeros días como madre del pequeño Carlo.

La decisión de Alejandra Rubio

Alejandra Rubio ha sido muy clara. No va a poner en riesgo la intimidad de su bebé, tanto es así que no ha desvelado su nombre hasta el final. Es más, tampoco quería decir cómo había sido el parto. Fue su novio el que le animó a compartir el dato cuando salieron a recibir a la prensa. Los reporteros han estado en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, el mismo centro donde falleció María Teresa Campos, desde el jueves 5 de diciembre.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. (Foto: Gtres)

La sobrina de Carmen Borrego ingresó por la mañana y finalmente dio a luz a su primer hijo por cesárea. El pequeño se llama Carlo y ya conoce a sus abuelos. Tanto Mar Flores, como Carlo Costanzia, Alejandro Rubio y Terelu Campos fueron a visitarle. Eso sí, en ningún momento coincidieron los cuatro.

Alejandra no ha presentado a su bebé en sociedad, no ha subido fotos y tampoco ha salido con él para saludar a los periodistas. Está siendo fiel a sus normas, por eso Terelu Campos responde a todas las preguntas con mucha prudencia.

Terelu Campos en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

La colaboradora dio una entrevista en su programa, ¡De Viernes! Fue cautelosa y se negó a dar ningún detalle sobre el parto. «Me vais a permitir que sea ella misma quien hable con los compañeros. Creo que eso le pertenece solo a ella y estaría feo que yo le robara ese momento a mi hija», declaró durante su conexión.

No obstante, se mostró tranquila porque sabe de primera mano que nadie podrá publicar una foto de su nieto. «Sabemos que no se puede fotografiar ni sacar a un bebé, así que no hay que ponerse nervioso por algo que sabemos que no va a ocurrir».