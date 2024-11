Terelu Campos confiesa cómo se siente tras reencontrarse con Carlo Costanzia en directo

Terelu Campos y Carlo Costanzia di Costigliole son consuegros. Sus hijos mantienen una relación sentimental estable y están esperando un bebé, por eso hay tanta expectación por conocer lo que pasa dentro de la familia. Terelu se ha encontrado con Carlo en un plató de televisión y ha desvelado cómo se encuentra después de vivir este momento tan deseado por los espectadores. «Yo estoy fenomenal y estoy segura de que Carlo también», ha comentado mirando a cámara.

La hermana de Carmen Borrego trabaja de colaboradora en ¡De Viernes!, el mismo espacio que ha contratado a Carlo Costanzia para dar una entrevista. Este último fue uno de los rostros más mediáticos de la pequeña pantalla durante los años 90, pero después de separarse de Mar Flores desapareció y se retiró a un discreto segundo plano.

«Ahí les estáis viendo, frente a frente, Carlo Costanzia padre y Terelu Campos se encuentran en ¡De viernes! y lo hacen escasas semanas del nacimiento de su nieto. Dos sagas familiares con un vínculo en común, pero separadas por un muro que les distancia. ¿Conseguirán Terelu y Carlo derribarlo esta noche? ¿Será este bebé el punto de inflexión que conseguirá unir a estas dos sagas, hasta ahora, distanciadas?», han preguntado los presentadores del formato.

Carlo Costanzia y Terelu Campos. (Foto: Telecinco)

Después de la introducción, Terelu Campos se adelantó para dar dos besos a su consuegro y afirmó que se encontraba perfectamente, tranquila y con ganas de empezar la entrevista.

Las declaraciones de Carlo Costanzia

Una de las primeras cosas que ha hecho Carlo Costanzia di Costigliole es dejar claro que no tiene un mal concepto de Terelu Campos. Makoke aseguró en Telecinco que el italiano no estaba contento con la relación que su hijo mantenía con Alejandra Rubio. Sin embargo, el invitado de ¡De Viernes! ha asegurado que esta afirmación no es cierta.

Carlo Costanzia durante su última entevista. (Foto. Telecinco)

«Yo cuando me enteré de esto mandé un comunicado, donde desmentía rotundamente a la señora Makoke, que he visto una vez en mi vida en una discoteca. No conoce a nadie de mi entorno. Yo no he dicho nada a nadie y no he autorizado a nadie», ha comentado con total seguridad. La periodista Ángela Portero, una de las colaboradoras del programa, le ha recalcado el tema y Carlo ha sido tajante. Está tan seguro de que no ha hecho nada malo que autoriza a mostrar todas las posibles pruebas que existan sobre este conflicto.

«Si tú puedes demostrar lo que estás diciendo, te reto que esta persona tenga un solo documento, prueba o grabación donde yo hablo mal de las Campos. Apuesto lo que quieras. Aunque haya una amiga en común, no puede tener absolutamente nada y repito, apuesto lo que queráis, sobre un comentario mío sobre ella o cualquiera de las Campos. Sería tonto sabiendo que su hija va a tener un hijo con mi hijo», declara al respecto.

La tranquilidad de Terelu Campos

Durante toda la polémica citada anteriormente, Terelu Campos se ha mostrado relajada. Su seguridad demuestra que no ha dudado de Carlo. Es más, Alejandra Rubio ha recalcado en Vamos a Ver que los consuegros ya se habían visto antes de encontrarse en plató. Esto quiere decir que entre ellos hay buena conexión. Ahora solamente hace falta saber qué papel juega Mar Flores en todo esto.

La hija de María Teresa Campos es una de las rivales históricas de Mar, a pesar de que ahora intentan negarlo. La hemeroteca demuestra que entre ellas ha habido algún conflicto, sobre todo porque Terelu es íntima amiga de Nuria González desde hace más de 25 años.