Mar Flores contesta a los que hablan de su cuerpo: "Nunca me he sometido a ninguna operación"

Después de unas largas vacaciones de verano, Mar Flores ha presentado su nueva colección cápsula para la firma Maison Malne en un multitudinario evento en Madrid. Días antes del acto, la modelo habló largo y tendido sobre este nuevo proyecto con la revista del saludo, donde además de desvelar algunos detalles del trabajo en el que lleva centrada los últimos meses, también comentó cómo había afectado el paso del tiempo en su cuerpo.

A sus 55 años recién cumplidos, Mar confesaba que se mira al espejo y que «se ve cambiada» pero que, en el fondo, le gusta lo que ve. «Estoy en paz conmigo», decía. Explicaba que hacía deporte para intentar «seguir siendo más o menos la misma» y señalaba que recibirá con «alegría todo lo que venga»: «Me quedan muchos años y vendrán momentos en los que no me iré viendo tan bien, pero lo importante es tener la cabeza equilibrada, tranquila y serena», comentaba. Por otro lado, aprovechaba su interacción para desmentir las operaciones a las que supuestamente se había sometido: «Los cambios que dicen que tengo por haberme hecho alguna cirugía estética no son verdad. Nunca me he sometido a ninguna operación», sentenciaba.

«Si me ha cambiado la cara es porque me hago mayor y porque la cara cambia, y ya está. Eso hay que aceptarlo. Guste más o guste menos, a quien le tengo que gustar es a mí. Yo me miro y me gusto. Y si un día no me gusta algo, a lo mejor me lo corrijo, pero hoy por hoy no me lo planteo», manifestaba de una manera tajante.

En cuanto a su vida personal, Mar Flores ha revelado que se encuentra «plena y satisfecha». Su papel como abuela está a punto de hacerse realidad y la modelo ha revelado que será feliz siempre que sus hijos también lo sean. «Todo lo que suponga felicidad para ellos lo recibo también muy feliz», decía.

Mar Flores durante un evento organizado por la firma Malne. (Foto: Gtres)

A pesar de que han pasado tan solo siete meses desde que salió a la luz su ruptura con Elías Sacal, numerosos rumores han señalado que podría estar de nuevo enamorada, algo que también ha desmentido: «Estoy tan plena y llena con mi vida personal, mis amigos, mi trabajo, mis hijos… Ni me lo planteo en este momento», aseguraba. Utilizando un tono bromista, añadía que el hombre que le gustaría tener a su lado en un futuro no existe.

Su buena relación con Javier Merino

Aunque su relación sentimental no avanzó por un buen camino, Mar Flores ha reconocido que mantiene una excelente relación con Javier Merino, el padre de sus cuatro hijos pequeños. «Es una de las personas más importantes de mi vida. […] Me llevo de maravilla y nos ayudamos mucho con la educación de los niños […] Quiero al padre de mis hijos, pero sobre todo es que le admiro», explicaba.