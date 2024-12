Primeras palabras de Alejandro Rubio, padre de Alejandra Rubio, tras el nacimiento de su primer nieto

Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos y Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, se han convertido en papás primerizos tras dar la bienvenida al pequeño Carlo el 5 de diciembre en Madrid. Hasta el momento, tanto sus dos abuelas como el abuelo paterno del bebé se han manifestado haciendo partícipes a los medios de su gran alegría. La incógnita de la ecuación, tanto en el alumbramiento como en el resto del embarazo ha sido, sin duda, Alejandro Rubio, el ex marido de Terelu Campos y abuelo de la criatura por parte de madre. Educado y discreto, como es habitual en su forma de proceder, Rubio ha dado a conocer su parecer de un modo muy diferente al resto de los actores de esta historia (mientras los padres siguen sin subir ninguna publicación a sus cuentas en redes sociales).

El empresario se ha servido de la excelente relación que toda la familia comparte con Kike Calleja para dar a conocer mediante el altavoz de este colaborador, su gran alegría frente a la buena noticia. A diferencia de lo que se ha creído en un principio el padre de Alejandra ha sido uno de los primeros en acudir al hospital para ver a su hija y conocer al pequeño.

Terelu Campos y Alejandro Rubio. (Foot: Gtres)

Así lo contaba Calleja de boca del propio abuelo: «He ido muy temprano, estaban los dos durmiendo, tranquilidad porque todo ha salido bien». No solo eso, el ex de Terelu dejaba clara su postura acerca de Alejandra y Carlo como pareja en esta nueva aventura que enfrentan en la vida: «Estoy muy orgulloso de mi hija y de Carlo, están muy unidos, el parto ha ido fenomenal», ha asegurado. No solo eso, Alejandro también daba pistas al colaborador del programa Fiesta sobre la posible fecha de alta : «Durante el fin de semana recibirán el alta», ha desvelado, dejando claro que ha estado cerca de su hija en todo momento, apoyándola y acompañándola en este momento tan relevante de su vida.

Terelu, Mar y Carlo: los abuelos

La actitud del empresario, como es habitual, ha chocado con el perfil del resto de los abuelos del pequeño Carlo que sí se dejaban ver frente a los medios debido a su perfil televisivo. La primera en hablar era Mar Flores, en la mañana siguiente al alumbramiento. La modelo y empresaria trataba de ser discreta, pero no podía evitar emocionarse frente a los objetivos de los medios revelando que todo había salido bien mientras protegía la intimidad de la pareja. Un equilibro que en el caso de Terelu Campos ha sido diferente.

Terelu Campos en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

La colaboradora del programa ¡De Viernes! entraba en directo en el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona : «Están muy bien, Alejandra está bien, el bebé está bien y Carlo muy bien, estupendo. Les doy su espacio, más del que os imagináis, eso es importante. Yo estoy para ayudar, yo no estoy para ser una carga. Estoy para liberar. He estado en el momento que he tenido que estar y sigo estando en los momentos que tengo que estar, encantada de la vida», aseguraba.

También Carlo Costanzia se presentaba en las dependencias hospitalarias, evitando encontrarse con su ex, Mar Flores, con quien mantiene una guerra fría desde hace décadas. El italiano también mostró su gran alegría frente a los medios tras convertirse por primera vez en abuelo.