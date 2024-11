El nombre de Carlo Costanzia acapara la primera plana mediática este 13 de noviembre por un especial motivo: su cumpleaños. El actor celebra esta fecha tan señalada en un momento personal un tanto agridulce. Por un lado, en las próximas semanas dará la bienvenida a su primer hijo con Alejandra Rubio. Sin embargo, este feliz momento se ha visto empañado por una delicada situación que afecta directamente a su padre, Carlo Costanzia di Costigliole, dado que podría estar supuestamente implicado en el caso por el que se investiga a sus hijos Rocco y Pietro tras un supuesto intento de asesinato por el que habían agredido a un joven en plena calle el pasado mes de marzo.

Y es que, la prensa italiana, ha publicado que Carlo Constanzia di Costigliole ha sido incluido en la lista de personas investigadas por la Fiscalía de Turín en la causa de sus hijos por supuesta falsificación documental. Un inesperado movimiento por parte de la justicia que se produce después de que se sospechara que supuestamente habría alterado y modificado un documento ilegalmente para facilitar que una tercera persona introdujera un teléfono en prisión.

Pietro, Rocco y Carlo Costanzia. (Foto: Instagram)

Una vez ha salido a la luz esta sensible información, Alejandra Rubio se pronunció en Vamos a ver, espacio en el que colabora. «Mi suegro está bien, no tiene nada que ver con ningún móvil, como aclaré ayer. Está preocupado porque lo que no es bueno para nadie…», explicó. «Estamos a la espera de que salga el juicio. Esto lo ha dicho la Fiscalía. Hay que mirar muchas cosas», terminó diciendo.

Carlo Costanzia en las inmediaciones de su casa en Madrid. (Foto: Gtres)

Fue a finales de junio cuando Alejandra Rubio y Carlo Costanzia anunciaron que van a ser padres primerizos. Una buena nueva que llegó después de cinco meses de relación. «De repente, el cuerpo empezó a hacer cosas raras… Cansancio, muchas náuseas… He tenido de todo. ¡Qué diga Carlo!», aseguró la nieta de María Teresa Campos a ¡Hola! «No lo ha llevado muy bien, pero es normal por el desequilibrio hormonal tan grande que debe de tener. Alejandra se cierra mucho con ciertas comidas y su carácter es un poco más fuerte», indicó por su parte Carlo.

Ahora, comienza la esperada cuenta atrás para que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia den la bienvenida a su hijo con el que se convertirán en padres primerizos.