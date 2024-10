Alejandra Rubio ha sido la última en pronunciarse al respecto de la entrevista que protagonizaron Carmen Borrego y José María Almoguera en ¡De Viernes!, el programa a los mandos de Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco. La hija de Terelu Campos se ha mostrado muy crítica con la intervención de ambos, especialmente con su primo. La colaboradora ha criticado el comportamiento público de Almoguera a la vez que ha sacado a relucir las tensiones familiares más profundas, centradas en la relación de su primo con la familia Campos y, especialmente, con su abuela, María Teresa Campos.

Preguntada expresamente por ello, Alejandra no ha dudado en expresar su decepción hacia José María por no haber estado presente durante los momentos más difíciles de su abuela. «Hay cosas que me duelen, como el tema de mi abuela, a pero quiero recalcarlo porque ha vuelto a incidir. Yo te digo que no iba a verla y como es un tema que me duele, para mí zanjado aquí», ha afirmado rotundamente, acusándolo de una falta de cercanía y compromiso con la matriarca de la familia.

Alejandra Rubio en ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

Para Alejandra Rubio, su primo está mostrando cierta inmadurez por pensar que desde que dio la exclusiva en la que habló de su madre, ella no ha dejado de atacarlo públicamente. «Que diga que he aprobado su exclusiva es falso. Hay cosas que me parecen mal y no quiero discutir», ha dicho. Además, sobre el acercamiento entre madre e hijo, Alejandra Rubio se ha posicionado en favor de Carmen Borrego, si bien no aprueba que ninguno hable de estos asuntos en un plató de televisión. «Me da pena ver a Carmen porque para mí, una vez más, no se está dando su lugar. Al final deja claro que ella lo ha hecho porque parece ser que públicamente es la única forma que tiene de hablar con su hijo», ha asegurado Alejandra.

En este sentido, Alejandra Rubio ha sido muy crítica con la forma en la que su primo ha manejado su exposición en televisión desde que hiciera pública su separación de Paola Olmedo. La colaboradora ha confesado que en más de una ocasión le ha aconsejado a José María que no venda a su madre, Carmen Borrego, en los medios para ganar protagonismo. «Le dije que así no iba a conseguir patrocinadores de nada vendiendo a su madre en televisión», ha señalado con firmeza. «Para mí son cosas que se hacen en casa, pero yo no soy qué para decirle a nadie lo que tiene que hacer. Me preguntas con unas formas que a mí no me gustan».

Alejandra Rubio en ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

Al respecto de su actual relación con José María Almoguera, Alejandra ha confesado que llevan varias semanas sin ningún tipo de contacto. «Llevo sin hablar con él desde el día de antes de que saliese la portada. Le mandé un mensaje preguntándole qué había hecho y me llamó para decirme que por favor no contase en la vida que habíamos hablado. Tuvimos una conversación bastante larga donde yo hablé bastante poco y le aconsejé que así no iba a conseguir patrocinadores de nada», ha argumentado la colaboradora.