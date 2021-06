Estamos acostumbrados a ver al rey Felipe en actos oficiales, ya sea en audiencias, visitas o incluso en cenas y almuerzos de carácter institucional. Sin embargo, más allá de su faceta pública, como cualquier otra persona, el monarca también disfruta de momentos de relax y encuentros privados tanto dentro de su jornada laboral como los fines de semana. Lo que ocurre es que no es muy habitual que se tomen imágenes de este tipo de salidas, aunque sí suelen trascender algunos detalles.

No obstante, en esta ocasión hemos podido ser testigos de uno de los momentos más relajados del jefe del Estado. Este viernes, don Felipe ha presidido junto a la Reina una reunión en el Palacio Real junto a delegados de los patronatos de la Fundación Princesa de Asturias. Un acto en el que los Reyes ejercen como representantes de su hija mayor, presidenta de honor de la institución. Aunque para doña Letizia ha sido su último acto de la semana de carácter público, no tanto para el Rey, que por la tarde asistirá a la presentación de la candidatura ibérica para la “Copa Mundial de la FIFA 2030” y después presenciará junto al presidente portugués, Rebelo de Sousa, el partido amistoso entre las selecciones de ambos países.

Encuentro de los Reyes con el Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, en el Palacio Real. https://t.co/ou8yvmeINg pic.twitter.com/ONwUKalcts — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) June 4, 2021

Una vez finalizada la reunión con la Fundación Princesa de Asturias, Sus Majestades han querido aprovechar la estancia de Rebelo de Sousa en Madrid para mantener un encuentro con él. A pesar de que no estaba anunciado en agenda, don Felipe y doña Letizia se han encontrado con el Presidente en uno de los salones del Palacio Real y han estado unos minutos hablando con él. No es ningún secreto que los Reyes mantienen una especial relación con el portugués -que se suma a que la Reina es una gran fanática de la cultura del país vecino-, de la que han dado muestra en muchas ocasiones. De hecho, en una de las últimas visitas del político a nuestro país, Rebelo cenó en Zarzuela con Sus Majestades, en una velada que no había sido previamente anunciada.

A pesar de que tanto el rey Felipe como doña Letizia se han encontrado con el portugués, la Reina se ha ausentado una vez concluida la reunión. Sin embargo, el monarca ha querido aprovechar el tiempo libre antes de su próximo compromiso para almorzar con él. Ambos han disfrutado de un paseo por las inmediaciones del Palacio Real hasta uno de los restaurantes cercanos al edificio, el mítico Café de Oriente, en cuya terraza se les ha visto manteniendo una distendida y animada charla.

Look ha podido conocer en exclusiva todos los detalles del menú del que han degustado. Para comenzar, han tomado un aperitivo consistente en croquetas de jamón, anchoas de Santoña, una tradicional ‘Gilda’ y un poco de jamón con compota y pan de cristal. De primero han disfrutado de un salmorejo cordobés, mientras que como plato principal, ambos han elegido rodaballo a la brasa. Como postre, coulant de chocolate, acompañado de dos copitas de Oporto. En lo que se refiere a la bebida, se han decantado los dos por vino, aunque también han tomado una cerveza. Sin duda, un menú más que apetitoso para poner el broche de oro a una intensa semana.