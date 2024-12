Alejandra Rubio y Carlo Costanzia rompen su silencio: "El parto ha sido larguito"

El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz se ha llenado de prensa para dar la bienvenida al primer hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. Los enamorados, en señal de agradecimiento, han dado unas declaraciones para explicar cómo se encuentran y cómo se sienten tras abrazar a su bebé, un pequeño que se llama Carlo, igual que el padre.

El hijo de Mar Flores ha puesto en valor lo valiente que ha sido Alejandra Rubio. «Ha sido una campeona, el parto ha sido larguito, pero al final ha salido todo bien. Ella está bien, que es lo importante y el niño también. Os agradecemos mucho que hayáis estado pendientes», ha declarado ante los micrófonos de la agencia Gtres.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. (Foto: Gtres)

Carlo y Alejandra se han mostrado más unidos que nunca. Han intercambiado varios gestos de complicidad, no han dejado de sonreír y el actor ha estado abrazando a su novia durante toda la entrevista. «Estamos muy bien, muy contentos. Nada, deciros que todo muy bien, todo fenomenal. Quería daros las gracias por estar aquí, por eso he bajado a daros un saludito», ha declarado la colaboradora de Vamos a Ver.

Los detalles del parto de Alejandra Rubio

Alejandra Rubio ha crecido delante de un foco y conoce perfectamente cómo funciona la prensa del corazón, por eso está protegiendo a su bebé. No quiere dar ningún dato que esté relacionado con su intimidad, de ahí las dudas que le han entrado cuando un reportero le ha preguntado: «Te han hecho cesárea?».

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. (Foto: Gtres)

La joven ha mirado a su novio y después ha respondido: «Ha sido cesárea, ha sido un parto muy largo. Al final acabó en cesárea y todo ha salido muy bien». Más adelante, tanto Alejandra como Carlo han confirmado los rumores y han reconocido que el pequeño se llama Carlo para cumplir con una tradición familiar que tiene el protagonista de Toy Boy.

Carlo Costanzia di Costigliole

Carlo Costanzia ha dejado claro que toda su familia ha acudido al Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz para conocer a su hijo. «Han venido todos a felicitarnos», comenta con una gran ilusión.

Carlo Costanzia di Costigliole. (Foto: Gtres)

Las cámaras de la agencia Gtres han confirmado la presencia de Carlo Costanzia di Costigliole. El italiano llegó al centro médico bastante emocionado, atendió a la prensa y reconoció que tenía muchas ganas de conocer a su primer nieto. Antes de entrar recogió un oso de peluche que el programa Socialité le ha regalado al recién nacido.

La polémica estaba servida porque Carlo no puede coincidir con su ex mujer, la modelo Mar Flores. Llevan años enfrentados y no tienen relación, por eso Mar se adelantó y llegó antes que nadie a la habitación donde estaba Alejandra Rubio. Se desconoce si coincidió con Terelu Campos, pero sí se sabe que Alejandro Rubio llegó al hospital «muy temprano».

Ni Calo Costanzia ni su novia han querido hacer declaraciones sobre este conflicto. Se han limitado a dar las gracias y a dejar claro que están muy felices por todo lo que ha pasado. Son padres primerizos y tienen un largo camino por delante, pero contarán con el apoyo de toda la familia.