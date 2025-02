El coqueteo de Álvaro Muñoz Escassi con Jorge Javier Vázquez: "Ese pelito rubio y esos rizos"

Álvaro Muñoz Escassi ha confirmado su participación en Supervivientes 2025, concurso que estará presentado por Jorge Javier Vázquez. Ambos han coincidido en el plató de ¡De Viernes! y el comunicador ha asegurado que Escassi ha intentado coquetear con él. «Me ha mirado en maquillaje y me ha dicho: Ay, Jorge, con ese pelito rubio y esos rizos me recuerdas a Sheila», ha explicado Jorge Javier. Y después ha preguntado: «¿Se puede tener más poca vergüenza?».

Hay que recordar que Álvaro Muñoz Escassi mantiene una relación sentimental con Sheila Casas desde hace unos meses. Este romance causó una gran sensación porque muchos pensaban que el jinete estaba saliendo con la actriz Hiba Abouk. No obstante, ahora está enamorado de la hermana de Mario Casas, por eso ha utilizado su nombre para bromear con Jorge Javier Vázquez.

El catalán ha acudido al formato de Santiago Acosta y Beatriz Archidona para dar algunos datos sobre Supervivientes, aunque asegura que desconoce la lista completa de famosos que vivirán la aventura. «Yo del casting no sé más de lo que se ha publicado, lo juro», ha comentado. Lo que sí tiene claro es que Escassi aprovechará al máximo esta oportunidad.

Jorge Javier Vázquez en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Álvaro ya ha viajado a Honduras en una ocasión, pero tuvo una lesión y los médicos consideraron que lo mejor para él era que debía regresar a España. «Creo que habría sido el ganador de su edición, si no tuviera que haberse ido por su accidente», opina Vázquez. ¡De Viernes! ha contado con la participación del propio Escassi, quien ha visitado el plató para contar cómo se siente ante esta aventura.

Las declaraciones de Escassi

Álvaro Muñoz Escassi le ha dado la razón a Jorge Javier y ha reconocido que abandonar Supervivientes, cuando estaba presentado por Christian Gálvez, fue un golpe muy duro para él porque tenía ilusión por continuar. «Tengo la espinita clavada, me fui muy triste cuando tuve que abandonar. Estuve como once semanas, fue trágico para mí».

Álvaro Muñoz Escassi en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

El único «problema» que tiene en la próxima edición es que está enamorado y reconoce que le va a costar separarse de Sheila una temporada porque están en su mejor momento. «Me pongo en su pellejo y es muy difícil para ella. Que su novio se vaya a Supervivientes, le cuesta», empieza diciendo. Después ha explicado que no será la abogada la que le defienda, pues tiene intención de que esta misión la lleve acabo Bibiana Fernández.

Admite que va a extrañar su ausencia: «Sobre todo porque estamos muy bien, nos queremos mucho. Pero yo creo que no hay mal que por bien no venga. Me parece que, cuando vuelva, la relación estará como más fortalecida. Me va a ver y va a saber lo que hay». El empresario ya ha tenido otras relaciones conocidas, tanto es así que hasta hace relativamente era novio de María José Suárez, de hecho se llegó a especular con una posible boda. Esta historia acabó tras la aparición de Valeri Cuéllar, una mujer que aseguró haber sido amante Escassi.