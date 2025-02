Álvaro Muñoz Escassi se ha convertido en uno de los concursantes oficiales de la nueva edición de Supervivientes 2025. «Soy Álvaro, jinete y empresario, nuevo concursante de Supervivientes. Ya participé hace 16 años, tuve que abandonar por culpa de una lesión, pero vuelvo con muchas ganas. Un poquito más mayor, pero con muchísimas ganas. Nos vemos en Honduras», comentaba en el vídeo promocional del reality más extremo de la televisión.

La preparación de Escassi

El jinete, que días atrás jugó al despiste con la prensa sobre su participación en el programa de Telecinco, asistió este 19 de febrero a los premios AEVEA, celebrados en Madrid. En el marco de esta cita, lejos de evitar responder a las preguntas de los periodistas, Álvaro Muñoz Escassi confesó qué técnica está haciendo para prepararse.

Álvaro Muñoz Escassi en la playa. (Foto: Gtres)

«Estoy engordando a saco», indicó. De esta manera, el colaborador de televisión confirmó que está cogiendo peso de más para poder tener más energía durante el concurso de supervivencia. No es la primera vez que Álvaro Muñoz Escassi se enfrenta a una experiencia así. Echando la vista atrás, recordamos que el televisivo ya fue concursante de pleno derecho.

En 2009, el empresario estaba disfrutando de su estancia en el concurso. Sin embargo, tuvo que abandonarlo antes de tiempo debido a un accidente. Mientras intentaba conseguir comida se agarró una rama que estaba podrida y sufrió una aparatosa caída. Por este motivo tuvo que ser trasladado al hospital, donde le confirmaron que tenía un esguince de grado dos. Tras el examen clínico fue escayolado y no pudo continuar la aventura. Ahora, queda esperar al próximo 6 de marzo para volver a ver saltar a Escassi del famoso helicóptero, sin duda, uno de los momentos más emocionantes en el arranque del formato.

Álvaro Muñoz Escassi en el pasado. (Foto: Gtres)

Escassi Muñoz dejará en España una consolidada relación con Sheila Casas. Fue el pasado mes de octubre cuando salieron a la luz las primeras imágenes de la pareja, aunque no fue hasta tiempo después cuando confirmaron su romance. Desde entonces no han dejado de hacer planes juntos, como el reciente viaje que han realizado a Venecia (Italia). Además, el jinete ya conoce a los hermanos de la colaboradora.

«Álvaro ya conoce a mis hermanos y quedó muy encantado», declaró la creadora de contenido durante su participación en un evento de la marca Pikolín. También se pronunció sobre el pasado de Muñoz. «Él tiene el suyo y yo el mío. «Pero yo ahí no me meto. Yo puedo juzgar lo que he vivido yo y está siendo un camino maravilloso y muy bonito», comentó Sheila.