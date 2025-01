María José Suárez deja clara su postura sobre el juicio de Álvaro Muñoz Escassi y Valeri Cuéllar

María José Suárez ha hablado alto y claro. La modelo se convirtió en una de las protagonistas del desfile Sevilla en primavera, cita en la que fue galardonada con el Premio Flamenca con Arte. Además, como es habitual en este tipo de eventos posó en el photocall habilitado y, después atendió a los medios de comunicación, quienes la preguntaron acerca del proceso judicial que mantiene su ex, Álvaro Muñoz Escassi, con Valeri Cuéllar.

María José Suárez se posiciona

Lejos de esquivar la pregunta de los reporteros, ya que estaba a punto de marcharse, María José dejó clara su postura. Ante la cuestión sobre si declarará a favor de Cuéllar se mostró tajante. «No, no. A mí no me han llamado. Eso no es cierto», aseguró con firmeza. Al mismo tiempo, recalcó que no está en contacto con ella.

María José Suárez en el aeropuerto de Madrid. (Foto: Gtres)

El conflicto judicial

El pasado 23 de octubre, Escassi acudió a los Juzgados de Plaza Castilla de Madrid para ratificar la demanda que interpuso meses atrás a Valeri Cuéllar. Después, en el mes de diciembre, el jinete regresó a la sede judicial para enseñar su teléfono móvil para así verificar su versión de los hechos.

El origen de la denuncia radica en una serie de presuntas amenazas por parte de Cuéllar tras destaparse que el colaborador de televisión había sido infiel a María José Suárez con ella. De hecho, sobre ello habló el televisivo en una entrevista que concedió en ¡De Viernes!, espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco.

Álvaro Muñoz Escassi en los Juzgados de Plaza Castilla. (Foto: Gtres)

Además de reconocer estos encuentros con Valeri, indicó que tenía una relación abierta con María José Suárez y, por tanto, aseguró que no se trataba de una infidelidad. Fue entonces cuando Escassi contó que Valeri Cuéllarle había querido extorsionar. Según su versión, Cuéllar tenía intención de contar esta historia en un plató de televisión. Aun así, la denuncia que él interpone ante el escándalo no es por chantaje, sino por amenazas.

Por su parte, Valeri también demandó a Álvaro Muñoz Escassi. «Parece que te ha denunciado por un presunto delito de revelación de secretos, y la demanda ha sido admitida a trámite», indicó Ana Rosa Quintana en TardeAR.

El fin de su relación

Fue el pasado mes de junio cuando María José Suárez anunció a través de su perfil de Instagram que su historia de amor con Álvaro Muñoz Escassi había llegado a su fin. «Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y con la misma naturalidad que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos. Como siempre me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años que han sido muchos», escribió la que fuera Miss España en 1996.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi. (Foto: Gtres)

Poco después se relacionó a Escassi con Hiba Abouk, sin embargo, no fue a más. Ahora, mantiene un romance con Sheila Casas, con quien parece haber recuperado la ilusión en el amor tras su mediática y sonada ruptura con María José Suárez, con quien estuvo saliendo cerca de tres años.