La participación de Terelu Campos en Supervivientes 2025 ha generado una serie de especulaciones y debate en torno a su agenda profesional, especialmente respecto al estreno de la obra de teatro Santa Lola, programada para el próximo 26 de abril en Valladolid. Lara Dibildos, directora de la obra e íntima amiga de la hija de María Teresa Campos, ha salido al paso de estos rumores para aclarar la situación y despejar cualquier duda sobre posibles conflictos de agenda.

Terelu Campos decidió embarcarse en la aventura de Supervivientes 2025, una decisión que tomó por sorpresa a muchos, dado su compromiso previo con el teatro. Sin embargo, su participación en el reality show ha sido objeto de particularidades que la distinguen del resto de los concursantes. Terelu no viajó a Honduras junto con el grupo inicial de participantes y, por el momento, no es concursante oficial del formato. La ex colaboradora de Sálvame debe superar «los 21 días que tu hermana Carmen Borrego pasó allí» para ser considerada una concursante más, lo que nos lleva al próximo 25 de marzo. «Otros años ha habido fantasmas del pasado en Supervivientes. Pues, este año va a haber fantasmas del futuro, y vas a ser tú. Te vamos a dar una posibilidad muy valiosa, la de convertirte en concursante con todas las de la ley», explicó Jorge Javier Vázquez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Telecinco.es (@telecincoes) Si supera esa fecha, Terelu deberá tomar una decisión sobre su futuro en la isla. En caso de que decidiera abandonar antes, la noticia se comunicaría durante una de las emisiones oficiales de Telecinco, mientras que si opta por continuar la aventura, lo máximo que podría hacerlo sería un mes más. Este panorama pone en aprietos a la organización, ya que está manejando una continuidad de Terelu en el concurso que no es completamente viable ni real. La presentadora no puede aspirar a la final del concurso si debe regresar a España para presentar su obra, tal y como ha confirmado Lara Dibildos. Así, la participación de Terelu en Supervivientes está pactada con una duración mínima y máxima desde antes de su llegada a los Cayos Cochinos. «La obra está más que ensayada, está perfecta. El estreno es el 26 de abril en el Teatro Zorrilla de Valladolid y que Terelu esté en Honduras no cambia ni afecta en nada. Está todo organizado para esa fecha. Sabíamos que iba a cumplir con compromisos profesionales, no sabíamos cuáles, pero por eso la obra ya está ensayada y el resto de cosas en orden. Terelu lo está haciendo de maravilla, está dando mucho más de lo que pensaba en el concurso», han sido las palabras de Dibildos.

El debut de Terelu Campos en el teatro

Terelu Campos está lista para embarcarse en una nueva aventura profesional más allá de Supervivientes: su debut en el teatro. A sus 59 años, la hija de María Teresa Campos se subirá por primera vez a las tablas con la obra Santa Lola, una comedia producida por su íntima amiga Lara Dibildos y escrita, dirigida y protagonizada por César Lucendo. El estreno está programado para el próximo 26 de abril.

La sinopsis de Santa Lola resulta tan prometedora como cabría esperar de una obra que cuenta con Terelu Campos en el elenco. «Se levanta el telón y nos encontramos en un lugar totalmente blanco y aséptico, donde un hombre teclea en su máquina de escribir», explica la nota de prensa con la que se ha dado a conocer la noticia a los medios de comunicación. A partir de ahí, la historia nos lleva a conocer el personaje que interpretará la colaboradora, en una trama que combina humor y reflexión. «Aparece una mujer con una resaca enorme y con el rímel corrido. No sabe dónde está. Está completamente desorientada. Lo que ella no sabe es que acaba de matarse en su despedida de soltera y está en las puertas del cielo junto a San Pedro».