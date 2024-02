Seis curiosidades de Juan Antonio Bayona: de su amor por un superhéroe hasta el percance que sufrió en los Goya de 2013

Juan Antonio Bayona se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida profesional. El pasado 15 de diciembre, el director estrenó La sociedad de la nieve, película en la que narra el accidente que tuvo lugar en Los Andes, el 13 de octubre de 1972, cuando un avión se estrelló en la cordillera de América del Sur. Gracias al éxito que ha cosechado esta producción y a su larga trayectoria como director, la pasada edición de los premios Goya, se alzó con el cuarto ‘cabezón’ a mejor director. A pesar de su gran popularidad, Bayona siempre ha mantenido su vida privada alejada del foco mediático, sin embargo, hay algunas curiosidades que han salido a la luz.

Su primer contrato como realizador audiovisual le llegó a los veinte años

Juan Antonio Bayona en la última edición de los premios Goya/ Gtres

Gran melómano, su primer contrato como realizador audiovisual llegó de la mano de la banda española OBK cuando apenas era un veintañero. Después de tres años trabajando con ellos, consiguió el premio Ondas por el vídeo musical de Tú sigue así. Desde entonces, se ha convertido en el director de cabecera del grupo Camela, además de ser el encargado de ilustrar la pieza Cómo repartimos los amigos, con la que el dúo Ella Baila Sola se despidió de su público. En 2012, ya convertido en un cineasta encumbrado, puso imágenes al single Disconnected de los británicos Keane.

Tiene un hermano gemelo

Juan Antonio Bayona y su hermano Carlos/ Gtres

Tiene un hermano gemelo, Carlos García Bayona, quien admitió en una entrevista haber ocupado su lugar en alguna ocasión. En la gala de los Goya donde Juan Antonio fue elegido mejor director novel por su película, El Orfanato, su hermano tuvo que indicar con el dedo a los técnicos de iluminación que estaban enfocando al gemelo equivocado. Aparte de las similitudes en sus rasgos, los hermanos afirman compartir sus gustos musicales.

Guillermo del Toro: el gran aliado en sus inicios

No podría haber sacado adelante su primer largometraje, El orfanato, sin la ayuda de Guillermo del Toro, quien decidió aportar el capital suficiente para producirlo. Poco tiempo después, aquel trabajo para el que Bayona no encontraba financiación coronó el récord anual de taquilla, fue la obra seleccionada por España para los Óscar y una de las producciones más galardonadas dentro y fuera de nuestras fronteras. Con ese talento en común, Guillermo y él guardan un proyecto que esperan poder desarrollar juntos, algún día, bajo el título temporal de Hater. Bayona reconoce a Guillermo como un mentor: puede que, cuando le abordó por primera vez, con tan solo 19 años y un micrófono de la emisora de radio de su barrio, no imaginara que su amistad llegaría tan lejos.

Un Goya a cambio de una ruptura fibrilar

Juan Antonio Bayona sufriendo un percance en 2013/ Gtres

La noche de los Goya de 2013, en la que el realizador competía con Lo imposible, se marchó a casa con cinco premios, pero también con una rotura fibrilar en el gemelo y habiendo perdido el teléfono móvil, tal y como él mismo dejó saber a través de las redes sociales. Puede que, con todo, le mereciera la pena: Lo imposible no solo le regaló su segundo Goya como director, sino que es la segunda cinta española más vista de todos los tiempos justo después de Los otros, de Alejandro Amenábar.

Gran defensor de su barrio

Al igual que hace con su familia, a Bayona le gusta recordar con orgullo el lugar de donde viene: se trata del Barrio de la Trinidad, en Barcelona. Así, retrata los largos paseos que daba con sus padres para ver Superman en las salas del centro, bien lejos de un barrio de trabajadores donde, como cuenta, no había más entretenimientos que los de los bloques de hormigón. Ya con pelos en el pecho, y a modo de homenaje, el cineasta quiso que La Trini fuera el nombre de la productora que, después de recoger una cosecha tras otra, sigue firmando los proyectos que dirige.

Apasionado de ‘Superman’

Perfil de Juan Antonio Bayona/ Redes Sociales

Juan Antonio Bayona se ha declarado en más de una ocasión un apasionado de Superman. Así lo muestra en su cabecera de twitter, en la que aparece el superhéroe atravesando la galaxia. «La primera película que vi en mi vida fue Superman, tenía tres años y el primer recuerdo que tengo es el de Christopher Reeve volando con ese traje; dirigir una película de Superman sería genial» confesó el director para Reddit