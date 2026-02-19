María Pombo habla claro sobre su mudanza a Miami y desvela lo único que jamás perdonaría a Pablo

Con más de 3 millones de seguidores en Instagram, María Pombo se ha consolidado como una de las influencers españolas más queridas. Fue una de las pioneras en formalizar el contenido de las redes en una profesión, así como a lo largo de los años, también ha conseguido convertirse en un personaje de interés público más allá del universo 2.0. Es por ello por lo que cada vez es más común su presencia tanto en la alfombra roja de diferentes eventos sociales como en algún que otro programa de televisión o radiofónico. Sin ir más lejos, hace tan solo unos días, se ha convertido en la invitada semanal del podcast A solas con… , donde ha hablado sin tapujos sobre muchas cuestiones de su vida personal que despiertan un gran interés entre sus seguidores.

Hace tan solo unos meses, María Pombo y Pablo Castellano reconocieron delante de las cámaras que no descartaban la posibilidad de cambiar de aires y mudarse a Miami. Una cuestión que se quedó en el aire y que ahora la propia influencer ha querido detallar. «Me gusta mucho vivir en Madrid. Es mi ciudad favorita del mundo frente a cualquier otra. Y mira que Cantabria es mi corazón entero. Pero estoy pensando muy seriamente irme a vivir a Miami», comenzaba a decir.

Añadía que, en el caso de que dieran el paso, lo haría por vivir la experiencia y porque, a raíz de ir a terapia de pareja, considera que sería muy positivo vivir una aventura en familia. «Irnos el núcleo familiar y ya. Sin mis padres, sin mis hermanas, sin mis amigos… Creo que nos haría más fuertes», expresaba. Aunque hacía hincapié en que era algo que le apetecía mucho hacer, lo cierto es que al mismo tiempo confesaba que le daba miedo salir de su zona de confort. «Si estuviéramos Pablo y yo solos, ya lo hubiéramos hecho. Pero es que cambiar a los niños del colegio y todo… […] Al final es irte por nada. Solo por experimentar y por vivir. Pero bueno, quién sabe», comentaba, dejando completamente en el aire si, próximamente, decidirán dejar temporalmente su país natal. Un país que María ha reconocido que, para ella, es el mejor del mundo.

El motivo por el que terminaría su matrimonio con Pablo Castellano

Por otro lado, a lo largo de la conversación, María Pombo también ha hablado sin tapujos sobre la infidelidad y lo que supondría en su matrimonio. «El valor principal para nosotros es la lealtad. En general, con todo en la vida. Entonces lo que no perdonaría jamás es el no reconocer a Pablo como persona. No por la infidelidad, sino por pensar que yo le conocía siendo leal y fiel a sus principios y a él mismo, y resulta que de repente no lo es. Es decir, no podría no perdonar la infidelidad, sino el hecho de que se ha fallado a él mismo y a mí. Por mucho que quisiese, eso no podría. Por pensar que me he enamorado de una persona que no era […] No es el acto, pero justo nosotros somos muy fieles. Hasta el extremo. Entonces de él no me lo espero», sentenciaba.

«Yo de verdad, ahora mismo podría llegar a entender la infidelidad. Si estás cansado o harto de que no te digan cosas bonitas, o que no te valoren… No de hablo de mi relación, pero es que yo tengo a mucha gente a mi alrededor que su marido no le valora nada. Y dices, claro, es que cómo no vas a fallar en esa situación, cómo no te vas a equivocar o cómo no vas a buscar amor por otro lado. Pero si me viene de Pablo… me parecería muy raro. Sería una decepción», concluía.