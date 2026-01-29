El embarazo de Lucía, la hermana mayor de María Pombo, ha sido una de las noticias más comentadas de la semana. La piloto apareció hace unos días en sus redes sociales para anunciar lo que era un secreto a voces: la llegada de su primer hijo en común con Álvaro López Huerta, con el que se casó en junio del 2022. Un sueño cumplido no solo para la futura mamá, sino también para el resto del clan y, sobre todo, para sus hermanas, que tendrán un nuevo miembro más en su numerosa familia. Sin embargo, una foto de la mujer de Pablo Castellano le ha robado todo el protagonismo a su hermana en las últimas horas.

María Pombo sorprende con una reveladora foto

El 2026 será, sin duda, un año de cambios para la familia Pombo -que está inmersa en el rodaje de la nueva y quinta temporada de su documental-. Para empezar al año por todo lo alto, María daba a luz a Mariana, su tercer bebé en común con Pablo Castellano. De esta manera, se convertían en la familia numerosa soñada para la influencer, que sigue cosechando éxitos en redes sociales y en sus proyectos como empresaria. Su salida del hospital fue cuanto menos sonada, pues tanto a la creadora de contenidos como a su marido se les escapó que, más allá de sus pequeños o los de Marta Pombo -que tiene tres hijas en común con Luis Zamalloa-, Papín y Sito tenían siete nietos. Un cálculo que sorprendió a sus seguidores porque eran seis por ambas partes. Solo días después, Lucía comunicó la noticia más esperada para los seguidores de este clan: su embarazo.

Lucía Pombo y Álvaro López en un evento. (Foto: Gtres)

A través de un vídeo con imágenes de su matrimonio con López Huertas o de su reacción al ver el positivo del test de embarazo, la piloto comunicaba con un texto que «estaba más que preparada» para la llegada de su bebé, del que todavía se desconoce el sexo.

Pese a ser la noticia de la semana en esta mediática familia, María Pombo ha aparecido en redes sociales con una imagen que ha dado mucho de qué hablar. A finales del pasado año, la influencer dijo que «leer no hacía a las personas mejores». Un comentario que desató la polémica y que supuso un antes y un después en su imagen pública. Unas palabras cuanto menos inofensivas que trascendieron incluso a la política. Por ello, en su último cumpleaños, la creadora de contenidos recibió por parte de sus amigos un libro que así, la lectura, se le hiciera más amena.

María Pombo comienza a leer un libro tras su polémica con la lectura. (Foto: Redes Sociales)

Por ello, en las últimas horas, la pequeña de las hermanas Pombo ha publicado que ha comenzado leer un libro. Una noticia cuando menos aplaudida por sus seguidores, que a través de redes sociales -así como numerosos creadores de contenido-, se han hecho eco de esta nueva afición de María.