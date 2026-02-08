De Álex González a Samantha Vallejo-Nágera: la película que ha reunido a los VIPS este domingo

La película Como cabras ha aterrizado en nuestro país. Se trata de un proyecto cinematográfico catalogado como una animada comedia estadounidense dedicada al público joven. Por ese motivo, numerosos rostros conocidos se han reunido en una sala de Madrid para asistir a la premier y no perderse la primera proyección de este largometraje en España.

Los asistentes a la premier de Como cabras

Por el photocall han pasado numerosos famosos como Samantha Vallejo-Nágera. La conocida chef y ex jurado de MasterChef ha acudido muy bien acompañada de Roscón, uno de sus hijos que acaba de cumplir la mayoría de edad el pasado 6 de enero. Para disfrutar de este plan madre e hijo, ambos han seleccionado looks cómodos. La empresaria ha lucido un cuerpo de pico naranja y un abrigo del mismo color. Dos prendas que ha combinado con un pantalón de cuadros en tonos camel con finas líneas naranjas, en perfecta sintonía con las otras prendas, y unas botas verde caqui. Por su parte, Roscón ha defendido un estilismo divertido que constaba de una chaqueta azul con detalles brudeos y dorados, un jersey gris claro, un pantalón de unos tonos más oscuro y unas zapatillas de una conocida marca deportiva de EE.UU. El broche de oro lo ha puesto con una gorra que le ha dado el toque gamberro y ha posado con su madre con una amplia sonrisa en su rostro que muestra la buenísima relación que mantienen.

Roscón y Samantha Vallejo-Nágera en el photocall de ‘Como cabras’. (Foto: Gtres)

Álex González también ha querido pasar un rato agradable de risas viendo Como cabras. Hasta el lugar donde se celebraba la premier ha llegado en solitario y, aunque ha posado solo, también lo ha hecho con otros de los presentes dejando una bonita foto de familia junto a otros actores. Un pantalón de pinzas marengo, una sudadera blanca y unas deportivas del mismo color fueron las piezas que conformaron su informal, agradable y apropiado estilismo.

Misho Amoli, Álex González Ana Jara y Leo Harlem en el photocall de ‘Como cabras’. (Foto: Gtres)

El polémico bailaor Rafael Amargo y su pareja Luciana tampoco perdieron la oportunidad de disfrutar de la proyección. Fieles a su estilo, ambos han llevado outfits arriesgados. Amargo ha defendido unos jeans anchos con estampado animal print, una camisa blanca y un blazer marino con detalles en rojo. Unas prendas a las que puso un toque final con un cinturón de piel de una reconocida marca de lujo y una gorra con la figura de Yoshi, de Mario Bros, en la zona central. Luciana, su incondicional apoyo, ha llamado la atención con unos pantalones dorados conjuntados con una bomber de terciopelo con ramificaciones al tono y un top negro a juego con una gorra oscura.

Rafael Amargo y Luciana en el photocall de ‘Como cabras’. (Foto: Gtres)

Como no podía ser de otra manera, la actriz Luna Fulgencio, ídolo de toda una generación y una de las intérpretes infantiles más conocidas de nuestro país, no faltó a la cita. Para ello, Luna se ha vestido con un bonito minivestido negro estampado con flores rosas combinado con unas botas cowboy beige.

Norma Ruiz en el photocall de ‘Como cabras’. (Foto: Gtres)

Norma Ruiz, conocida principalmente por su papel de Bárbara Ortiz en Yo soy Bea, también se dejó ver por el acceso a la sala. Al igual que también lo hicieron Ana Jara, Álex Clavero, Nika, Leo Harlem o María Jesús Ruiz. Muchos de ellos acompañados de los pequeños de la casa, miembros del sector generacional al que está dedicado este largometraje.