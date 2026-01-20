Álex González podría haber empezado este 2026 enamorado. Tras poner fin a su relación sentimental con Camila Rojido tras dos años y medio de relación, el protagonista de El Príncipe ha dado pistas de que su corazón, con perdón de las solteras, podría estar ocupado de nuevo. Aunque el intérprete es muy discreto a la hora de hablar sobre su vida personal, en sus redes sociales ha dado cuentas de que ha comenzado el año con un viaje por todo lo alto y que no ha hecho en solitario, sino con la influencer Carla Virgós, conocida como Shark girl.

Las pruebas de la nueva relación de Álex González

La vida sentimental de Álex González vuelve a estar en el punto de mira. En un viaje a Indonesia, los seguidores y las seguidoras del actor se han percatado de que no ha estado solo, sino con Carla Virgós. Pero, ¿cómo han llegado a la conclusión de que es esta conocida influencer la acompañante del intérprete.

Aunque no han posado juntos, sus imágenes en sus respectivas redes sociales han sido el punto de inicio de esta investigación. Ambos han publicado fotografías alojándose en el mismo hotel, compartiendo el mismo espacio y, además, degustan las mismas comidas y bebidas -de hecho, el tercero de la ecuación, Jorge Darek, que también ha estado presente-, los mencionó a ambos en un plato de comida.

El viaje de Álex González y su nueva ilusión. (Foto: Redes Sociales)

Asimismo, tanto el actor como la creadora de contenidos han publicado instantáneas desde el mismo hotel y, más concretamente, desde la zona exterior de la habitación que cuenta con una piscina y plantas decorativas. «Sol, libro, buena comida, ejercicio y las mejores personas alrededor», escribía Carla.

Y no solo eso. Tanto González como Virgós han hecho -casualidad o no- la misma ruta gastronómica. La pillada ha llegado cuando los dos han publicado fotografías del mismo bar en el que han disfrutado de un coco verde -uno de los platos típicos de la isla-.

Finalmente, otra de las pistas clave ha venido dada de su gran afición: el running. Casualidad o no, tanto Álex como Carla han realizado los mismos recorrido por la playa -y también los mismos kilómetros-. Una imagen que han compartido y que ha dado detalles de este romance, por el momento, clandestino. Ha sido Javi de Hoyos el que ha puesto sobre la mesa todas estas pistas y los seguidores del creador de contenidos o han tardado en contar más detalles: «Si ves más stories de él, siempre sale una voz femenina que lo graba y es ella claramente».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carla Virgós (@carlavirgos)

Así es Carla Virgós

Antonio Revilla -ex de Hiba Abouk o Laura Matamoros- o Álex González son dos de los 62.000 seguidores que Virgós acumula en su cuenta de Instagram. Apasionada del mundo marino, del buceo y de los tiburones, se hace llamar en redes como Shark girl.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carla Virgós (@carlavirgos)

Aunque es creadora de contenidos, también es emprendedora. De hecho, tras trabajar como consultora cibernética en Londres, fundó con una socia Kandu, una empresa dedicada al turismo submarino para «descubrir las criaturas e interactuar respetuosamente con ellas en el agua».