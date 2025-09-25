Amor en pausa: Álex González reaparece en televisión mientras su relación con Camila Rojido se tambalea

Álex González es el invitado de esta noche en El Hormiguero, en la que será su primera aparición televisiva en medio de los rumores que apuntan a que podría haber roto la relación con su novia, Camila Rojido, después de 2 años juntos. Al parecer, y según informaba el periodista Javi de Hoyos, el actor dejaba de seguir a la que fuese su pareja en redes sociales. Un gesto que ha hecho saltar todas las alarmas, ¿es una forma de confirmar la ruptura?

González y Rojido se dejaban ver juntos por primera vez en mayo de 2023, cuando se publicaron unas imágenes en las que les veíamos disfrutando de una cita en el cine. Escenas, donde se mostraban muy cómplices y sonrientes, buena prueba de que el romance funcionaba a las mil maravillas. Desde entonces, su relación iba afianzándose cada vez más, con románticas escapadas y también declaraciones de amor constantes.

Álex González en un photocall. (Foto: Gtres)

Por ejemplo, la cirujana no dudaba a la hora de felicitarle por su 45 cumpleaños con una serie de románticas instantáneas juntos: «Feliz cumple mi amor», escribía. Recientemente, era Álex el que dejaba de seguir a su novia en redes, aunque ella continúa siguiéndole a él. De ese modo, todavía no sabemos si se trata de una ruptura definitiva o una simple crisis que están atravesando.

En cuanto a su trabajo, el actor dejaba entrever que su chica «llevaba bien» que se relacionase con tantas mujeres durante los rodajes. «Bien desde la seguridad y la confianza», afirmaba decidido en una entrevista. Y es que combinar la vida personal con la profesional puede resultar complicado a veces, aunque «también es una suerte».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Camila Rojido (@dra.camilarojido)

Las relaciones más mediáticas de Álex González

Pese a que Álex González procura proteger su vida privada al máximo, algo que tiene muy interiorizado junto a la necesidad de protegerse, sí que hemos podido conocerle algunos parejas bastante mediáticas. «Le doy mucha importancia desde que era pequeño a guardar un secreto, a no contar lo que un amigo me cuente… «, aseguraba hace unos meses. «De mayor, trabajando como actor, experimenté que me sigan, una foto robada… y potenció lo que ya sentía».

Chenoa y Álex González caminando. (Foto: Gtres)

Entre algunas de las mujeres que han conseguido robarle el corazón al actor, encontramos a Chenoa, con la que mantuvo un breve romance en el año 2005; Mónica Cruz o Adriana Ugarte, cuya relación fue bastante sólida e incluso llegaron a irse a vivir juntos. Después, se le ha relacionado con otros nombres como María Pedraza, Hiba Abouk e incluso Rosalía.

Pese a sus constantes idas y venidas en el amor, parece que el actor también ha llegado plantearse formar una familia y tener hijos, aunque no sea «a corto plazo». «Llegué a la conclusión de que al final la simpleza se resume en la biología y el secreto de la vida es que estamos aquí para reproducirnos y crear», se sinceraba al respecto.