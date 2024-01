Álex González se aferra a la discreción de Chenoa para esquivar su último dardo

Chenoa vuelve a acaparar gran parte de la atención mediática tras sus últimas declaraciones en el programa de Europa FM ¡Tómatelo menos en serio! La intérprete, que no es un rostro habitual de los premios Goya, habló sobre la vez en la que sí formó parte de estos reconocimientos del cine patrio. «Los Goya rompieron mi relación con una persona. Estábamos posando en la alfombra roja y la prensa empezó ‘no, solo ella, solo ella’ y yo les dije, ‘pero, si el nominado es él’. Esas cosas no se gestionan bien, yo lo entiendo. Desde entonces, no me han vuelto a invitar a los Goya», dijo, en clave de humor. Precisamente sobre estas palabras ha sido preguntado Álex González, ya que ambos fueron pareja en 2005 y fueron juntos a los citados galardones.

Álex González posando en un evento / Gtres

Álex González se pronuncia sobre las palabras de Chenoa

Álex González ha reaparecido por un motivo de peso. Miguel Ángel Silvestre se ha estrenado como empresario con el restaurante Rhudo y Álex forma parte del grupo de socios junto a Marcos Llorente, Antoine Griezmann y Paco Roncero. Este mismo lunes, 29 de enero, ha sido la inauguración del local y en el marco de esta apertura, el actor que de Combustión ha hablado no solo de su nueva faceta como empresario, sino que también ha respondido a las palabras de su ex.

Álex González posando en un photocall / Gtres

«No tenía ni idea, me lo han comentado tus compañeros», ha comenzado diciendo a un reportero de Gtres. «Ellos me han dicho que no ha dicho que fuera yo», ha proseguido. «Con lo discreta que es Laura me extraña que hable de algo de hace 19 años. Así que quiero pensar que, seguramente, no soy yo. (…) No sé que decirte, es que hace tanto tiempo que me extraña que se me siga preguntando», ha finalizado, desmarcándose por completo de la polémica con el fin de evitar indagar en su pasado amoroso.

Su historia de amor

Si echamos la mirada al pasado, es necesario mencionar en estas líneas que Álex González y Chenoa fueron pareja hace casi dos décadas. El actor y la ex concursante de Operación Triunfo comenzaron a salir en 2005, después de conocerse en el plató de rodaje de la serie Hospital Central, en la que artista hizo un pequeño cameo mientras él daba sus primeros pasos en la pequeña pantalla. Pese a lo enamorados que se mostraban en cada aparición pública, finalmente su historia de amor duró, aproximadamente, doce meses.

Álex González y Chenoa / Gtres

Fue en 2006 cuando el intérprete fue nominado a un premio Goya en la categoría Mejor Actor Revelación por su participación en Segundo asalto, ficción dirigida por Daniel Cebrián con la que Álex debuto en la gran pantalla. Poco después de su aparición en la fiesta del cine español, el idilio entre Chenoa y Álex González llegó a su fin. Es por eso que las fechas cuadran en relación a lo que contó la ex de David Bisbal en el programa radiofónico.