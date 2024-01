Chenoa decide abandonar una de las pruebas de ‘El Desafío’ por un motivo de peso

Chenoa, llena de miedo, ha abandonado una de las pruebas de El Desafío. En este tercer programa, se ha presentado uno de los desafíos más difíciles para la cantante, quien ha tenido como rival a Pablo Castellano. Ambos concursantes han tenido que atravesar un complicado camino de obstáculos en altura utilizando un segway. Sin embargo, debido a su fobia a las alturas, Chenoa ha decidido abandonar y no ha logrado superar el reto semanal.

«Yo creo que he estado toda la semana durmiendo con mi amiga la fobia. La fobia a la altura no se cura de sopetón, ni de un día para otro. Incluso volar en avión me conlleva un problema, siempre desplazarme y, bueno, me da taquicardia, se me seca la boca, es una fobia bastante horrible», ha explicado Chenoa a Roberto Real, en el momento previo a enfrentarse a uno de sus mayores desafíos hasta ahora en el programa. «Subir a la escalera me conlleva ya un trauma, no te puedo decir nada positivo de esto. Es como un salto de fe, pero al menos lo intentaré», ha continuado expresando. Con todo el equipo listo y ella en la plataforma, la presentadora de Operación Triunfo ha empezado a sentirse atrapada por el miedo: «No puedo. Te lo juro. Es fobia. No puedo. No me gusta ni caerme. Es una cosa horrible. Perdón por el tiempo», ha expresado a sus compañeros, quienes no han dejado de animarla en todo momento.

Tras un primer intento en el que da varios pasos sin alcanzar el objetivo, Chenoa ha aceptado una segunda oportunidad. En ese momento, no ha podido contener las lágrimas y ha retrocedido hasta la casilla de salida, abandonando la prueba. «Voy a desmayarme en medio del desafío. No puedo continuar… Me voy a pasar todo el programa llorando», ha declarado. Ante la emoción de la artista, Roberto Leal no ha tardado en acercarse para mostrarle su apoyo: «Un fuerte aplauso para El Desafío porque esto también es enfrentarse a sus miedos e intentarlo por segunda vez para finalmente tomar esa decisión tan importante para ella como es abandonar la prueba», le ha dicho. Al igual que el presentador, sus compañeros también han acudido a abrazarla.

Las palabras de admiración de Pablo Castellano a Chenoa

A diferencia de Chenoa, Pablo Castellano sí ha superado la prueba semanal. Sin embargo, ha querido mostrar la dificultad del reto y su admiración hacia su compañera, que al menos lo ha intentado: “Para mí es una tía muy fuerte, muy decidida y con mucha pasión. Lástima que tener línea de vida no te haya servido para creer un poquito en ti y seguir adelante. Sabías que no te ibas a caer, que en cualquier momento no ibas a tocar el suelo”, ha confesado el marido de María Pombo. Conforme a estas palabras, la artista ha querido dejar claro que ha sido ese el problema: “No era solamente la altura, era que cuando me caía, el no tener los pies en el suelo, para mí es otra fobia más. No es solo una. Se juntan varias. A partir de ahí caigo en bucle. Esas fobias lo que me producen es un absoluto bloqueo para mí”, ha dicho.