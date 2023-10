Ana Belén y ‘Los Javis’ presentaran los Premios Goya 2024

El cine español se vestirá nuevamente de gala el próximo mes de febrero, para celebrar una nueva edición de los Premios Goya que, anualmente, son entregados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, con la finalidad de premiar a los mejores profesionales en cada una de las distintas especialidades del séptimo arte en nuestro país. La de 2024, será la trigésimo octava edición de dichos premios y tendrá lugar en la Feria de Valladolid, el consorcio cuyas actividades son la organización y desarrollo de ferias, congresos y eventos, en la ciudad del noroeste de España.

Según ha trascendido, además, este mismo lunes, la gala contará con tres presentadores de ensueño: Ana Belén y ‘Los Javis’, Javier Ambrossi y Javier Calvo. Ha sido el presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite, quien ha desvelado esta información en un acto de la institución que ha contado con la presencia in situ del trío, que trabajará junto por primera vez; lo que es «un privilegio y un honor», en sus propias palabras.

Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Belén en una rueda de prensa / Gtres

«Lo hacemos desde el amor y el respeto a una profesión que se merece un homenaje cada año. Ojalá podamos transmitir eso», ha asegurado Ambrossi. «De pequeño miraba la gala de los Goya y era un sueño formar parte de ello. He visto a Ana Belén de niño, sus películas… es una inspiración. Presentarla con una musa como ella es un sueño», ha corroborado Calvo.

Por su parte, la intérprete de El hombre del piano o La puerta de Alcalá ha confesado que para ella conducir los Goya es todo un reto y un nuevo saltó a la piscina en su dilatada trayectoria profesional. «En esta profesión continuamente te estás tirando a la piscina. Este año tenemos una cosecha de cine español buenísima, con un discurso tan personal cada película…¡Qué maravilla poder estar presentando eso!», ha celebrado la actriz.

Ana Belén en la presentación de la próxima edición de los Premios Goya / Gtres

Durante el evento, los tres han presumido de su complicidad y conocimiento de galas anteriores. Asimismo, han prometido una ceremonia divertida, en la que quieren involucrarse y dejar su marca; alejándose así de las críticas más habituales al evento y de los sketches guionizados. «Vamos a intentar aportar todo lo que nos dejen, siempre me he imaginado cuál sería mi gala de los Goya soñada», ha dicho Calvo. «Nos cuesta mucho no involucrarnos cien por cien en todo lo que hacemos. Intentaremos volcar nuestra manera de pensar y lo que nos gusta. Esperamos pasárnoslo bien, disfrutarla y vivirla con nuestros compañeros», ha apostillado Ambrossi, que se ha puesto a sí mismo un reto musical. «En este punto estamos empezando a compartir ideas, hay muchas cosas que no sabemos todavía, pero no me gustaría terminar este sueño sin cantar los tres juntos».

Sea como fuere, lo cierto es que por segundo año consecutivo, será Gestmusic (Banijay Iberia) quien asuma la producción de la gala de los Premios Goya 2024. El evento lo dirigirán, así, el periodista y realizador español, Tinet Rubira y Ángel Custodio, director creativo de la productora.

Ana Belén, nominada hasta en cinco ocasiones a los Goya

Ana Belén estará sobre el escenario conduciendo una gala que ha visto millones de veces desde el otro lado, pues reconocida por la Academia con el Goya de Honor en 2017 por toda su trayectoria, la esposa de Víctor Manuel ha optado cinco veces a los Goya, cuatro a Mejor Actriz Protagonista y una a Dirección Novel. Ana Belén, que está ahora inmersa en la gira de teatro de Romeo y Julieta despierta…, de E.L. Petschinka, y ha estrenado recientemente la serie Un cuento perfecto, en Netflix, es rostro imprescindible de nuestro cine.

Por su parte, nominados al Goya a Mejor Dirección Novel y Mejor Guion Adaptado por La llamada, película basada en su musical homónimo, el tándem creativo de Javier Ambrossi y Javier Calvo es responsable también del fenómeno de Paquita Salas y la serie Veneno. Su último trabajo es La mesías, que se presentó en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián.