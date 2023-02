Las ‘influencers’, las nuevas estrellas de los Premios Goya 2023

El mundo del cine vivió este sábado su gran noche en la trigésimo séptima edición de los Premios Goya, un evento que reunió a muchos de los rostros más conocidos del séptimo arte y a otros que no lo son tanto. No al menos en la industria cinematográfica. Pues de nuevo las influencers, fueron un reclamo al alza en un certamen cada vez más volcado en fiestas y actos promocionales paralelos, en perjuicio de una alfombra roja -este año azul-, cada vez menos mediática. Porque no, ya (casi) nada queda de esos años en que los premios del cine español eran solamente cosa de grandes actores y actrices.

La ceremonia de los galardones tuvo lugar, al igual que ha sucedido en los últimos años, fuera de Madrid. El escenario elegido fue el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de Sevilla, la misma sede que ya acogió la gala de 2019, y que sucede a Málaga, donde se celebró la de 2021, y a Valencia, donde se entregaron los Goya en 2022. Hasta allí se desplazaron Marta Lozano, Teresa Andrés, Madame de Rosa o Dulceida, una de las creadores de contenido más populares de nuestro país y la primera en poner un pie en la alfombra roja de estos premios hace ya cinco años, en 2018, entre otras. Todas ellas, de la mano de la marca Casamigos o Casmara, firma de cosmética oficial de los galardones que prepara anualmente la sala que sirve de punto de encuentro de estas nuevas estrellas durante la celebración de la gala.

«Hoy es el día». Así de emocionada se mostró la influencer valenciana Teresa Andrés Gonzalvo a su llegada a la capital andaluza. Para la gala de los Premios Goya 2023, la ya convertida en todo un icono de la moda, se decantó por un vestido rojo de Givenchy, la casa francesa de moda y perfumes de lujo que alberga también la marca de alta costura y prêt-à-porter, complementos, perfumes y cosmética de Parfums Givenchy.

Junto a Teresa se pudo ver también a una de sus grandes amigas, Marta Lozano, que recientemente acudió a la Paris Fashion Week. Para la gran noche de los Goya, a la que acudió con su prometido, Lorenzo Remohí, con el que ha fundado su marca de cosméticos, The Glow Filter, Marta escogió un total look negro de la firma del diseñador italiano Giambattista Valli.

Por su parte, la también influencer y diseñadora, Rocio Osorno, que ya supera el millón de seguidores en Instagram optó por por un vestido rojo palabra de honor con volantes de inspiración flamenca de su firma de Rocío Osorno Studio. «Vaya día. Estoy intentando canalizar mi energía en positivo», escribía horas antes del evento en la citada red social.

A la lista de influencers se suma, como no podía ser de otra forma, Dulceida que acudió igualmente de rojo. La catalana fue una de las pocas que desfiló por la alfombra azul que este año protagonizó el momento moda de la ceremonia. Lo hizo vestida, como ya es habitual en ella en este tipo de eventos, de Ze García, con un diseño de lentejuelas y capucha por la que fue bautizada como la caperucita roja de la velada.

Mery Turiel es otra de las influencers más recurrentes de estos premios. Para los Goya 2023 quiso apostar por la moda sevillana. Rosa Pedroche fue la diseñadora escogida. El resultado: un vestido largo de color azul marino ceñido hasta la altura de las rodillas y con un acabado de tul que emula la cola de los tradicionales vestidos de flamenca. «Solo me podía vestir de ellos siendo en Sevilla. Heavy lo que han conseguido en días…estoy en shock. De lo más bonito que he llevado nunca. He llevado sus trajes cada año para la feria y siempre he admirado el toque de alta costura y moda que le dan a todo lo que crean. Así que para mí tenía todo el sentido que ellos diseñasen mi vestido y así poder apoyar la moda andaluza», reconocía la madrileña.

Uno de los platos fuertes de la noche fue el servido por Madame de Rosa, la enfermera consagrada desde sus inicios en el universo 2.0 como una de las influencers que más arriesga con sus estilismos en este tipo de eventos. En esta ocasión impactó con un diseño también de Givenchy.

La influencer acompañó el look con un maquillaje y peinado que muy cerca se quedaban del estilismo de Míercoles Adams en la popular serie de Netflix que el pasado 23 de noviembre Tim Burton estrenó en la plataforma.