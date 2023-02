Fiebre por el jersey de Zara que Rocío Osorno ha enseñado en sus redes

Bicolor. Así es el jersey de Zara que Rocío Osorno ha mostrado y que vas a querer. Mezcla dos colores y por esto nos gusta porque va también muy acorde con la moda oversize de ahora y va bien con todo aquello que seguro tienes en el armario.

Entras en Zara y verás que está en varias tallas para poder acceder a esta prenda. Te contamos cómo es y lo que vale.

El jersey de Zara que Rocío Osorno muestra

Hablamos del jersey de cuello subido y manga larga acabada en línea evasé. En colores blanco y negro es uno de los más atrevidos del momento. Gracias a estos colores básicos, que combinados entre sí forman un diseño bien distinto, podrás llevar prendas de variedad de estilos y también de tonos.

Como Zara es una empresa de nuestra confianza, sabemos que los materiales de la prenda son buenos. Así, los materiales son 50% viscosa, 49% poliéster y 1% elastano.

Así cuidarás esta prenda

Siempre mira las especificaciones de la etiqueta del jersey para poder cuidarlo como es debido. El objetivo es que te dure más en el tiempo y no se estropee antes de lo que crees.

En la web de Zara especifican que cuidar de tus prendas es cuidar del medio ambiente, por esto los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido. Al mismo tiempo, reduce el consumo de energía que se utiliza en los procesos de cuidado.

Así anota lo que debes hacer tras comprarlo, porque el jersey debe lavarse a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110ºC, no limpieza en seco, no usar secadora, lavar al revés y lavar por separado.

En mi bolsa online

Para comprar esta prenda, tan solo debes ir a la cesta de la compra online de Zara. En este caso, a destacar que su precio es de 22,95 euros, y las tallas que puedes conseguir son S, M y L. escoge la tuya, en función de si lo quieres más holgado o bien algo más justo y apretado para mostrar figura. Y ya sabes que lo puedes combinar con tus jeans favoritos, pantalones negros, de otros colores, con leggins, faldas mini y también midi y hasta con chaquetas de diversidad de colores. una prenda que puede agotarse en poco tiempo si no te das prisa.