Antonio Revilla e Hiba Abouk ya no están juntos tras varios meses de relación. Fuentes de gran solvencia y cercanas a la ya expareja nos confirman en LOOK en exclusiva que la ruptura se produjo el pasado jueves 13 de marzo. Además, el motivo por el que han tomado rumbos por separado ha sido, según nos cuenta su entorno, «por no encajar en la forma que tenían de ver la vida y en sus valores». Esta información llega horas después de que haya salido a la luz que ya no se siguen en redes sociales, una prueba irrefutable de que no hay ningún tipo de contacto entre ellos.

Así ha sido la relación de Antonio Revilla e Hiba Abouk

El nombre de Antonio Revilla salió a la luz por primera vez el pasado verano debido a su fugaz relación con Laura Matamoros. De un día para otro, y tras hacer pública su historia de amor con diversos intercambios de mensajes en redes sociales, el empresario y la creadora de contenidos decidían tomar caminos sentimentales por separado sin dar ningún tipo de explicación. Una noticia que la hija de Kiko Matamoros no dudó en confirmar y comentar tras destaparse que, poco tiempo después, su ex había rehecho su vida con una conocida actriz de nuestro país: Hiba Abouk.

Laura Matamoros durante su relación con Antonio Revilla. (FOTO: GTRES)

Durante estos últimos meses, y tras salir a la luz sus primeras imágenes juntos en un centro comercial, Hiba y Antonio no se han escondido. Aunque la intérprete siempre se ha mostrado muy reservada a la hora de pronunciarse sobre su vida personal -anteriormente había tenido un amor de verano con Álvaro Muñoz Escassi-, en esta ocasión no tuvo problema a la hora de confirmar, a golpe de beso, su noviazgo con Revilla, con el que estaba muy ilusionada.

Desde que saliera a la luz su romance, ambos han tratado de llevar con la máxima discreción su relación y ha sido a través de redes sociales donde encontraron un lugar seguro para compartir su historia de amor. Además de intercambiarse declaraciones de amor públicas, también han publicado varias imágenes de cómo han sido estos meses juntos: desde sus románticos viajes a la otra punta del mundo hasta sus reuniones familiares.

Antonio Revilla e Hiba Abouk ponen fin a su relación tras varios meses juntos. (FOTO: GTRES)

En los últimos días y tras destaparse unas fotografías en las que el empresario y la actriz protagonizaron una monumental bronca a la salida de un restaurante de Madrid, el universo 2.0 ha dejado pistas de que lo suyo había llegado a su fin. «Si no entiende una mirada, no entenderá una larga explicación», escribió la protagonista de El Príncipe recientemente. Por su parte, Revilla también ha encontrado en su perfil personal un espacio donde desahogarse con frases de lo más significativas: «Johnny Depp dijo: Hazle caso a la vida cuando te saque de empujones de donde no debes estar. Y es tan real» o «De mí para mí. Te he visto volver a empezar y lo haces como nadie».