La reacción de Laura Matamoros al último viaje de Antonio Revilla e Hiba Abouk: "Qué más me da"

Después de regresar de Honduras tras su segunda participación en Supervivientes, Laura Matamoros anunciaba que estaba de nuevo enamorada. Lo hacía publicando una fotografía en sus redes sociales en la que presentaba a Antonio Revilla (nieto del empresario Emiliano Revilla) como su nuevo novio. Durante varias semanas, la pareja se dedicó emotivos mensajes en el universo 2.0 que hacían presagiar que su relación avanzaba por el mejor de los caminos. Pero nada más lejos de la realidad. Poco tiempo después, su historia de amor llegaba a su fin tras una presunta infidelidad por parte de él.

Antonio Revilla nunca se ha pronunciado al respecto, pero lo que está claro es que su ruptura con Matamoros la tiene más que superada. Y es que ha rehecho su vida sentimental junto a Hiba Abouk. Ambos han protagonizado varias escapadas románticas que no han dejado indiferente a nadie, siendo Maldivas su último destino. Una escapada por la que, como no podía ser de otra manera, la hija de Kiko Matamoros ha sido preguntada en su última aparición pública, reaccionando de una manera que ha llamado la atención de propios y extraños.

Laura Matamoros en los Premios Esquire. (Foto: Gtres)

«Que vengan morenos, más felices que nunca, más enamorados… Que más me da. Que fluya. Ya está», sentenciaba la influencer durante la celebración de los Premios Esquire en Madrid. «Él tiene que ser justo con él mismo. A mí no me debe nada. A quien le tenga que dar explicaciones, que se las dé. A mí desde luego que no», añadía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hiba Abouk (@hiba_abouk_)

De cara al 2025, Laura hacía uso del refrán ‘año nuevo, vida nueva’ y aseguraba que «con ser feliz le es suficiente»: «Felicidad aparte de la salud, que es muy importante. El resto me da igual, de verdad […] Que cada uno haga lo que quiera», concluía.

Laura Matamoros y Benji Aparicio: una relación ejemplar

A pesar de que con Antonio Revilla todo apunta a que no mantienen ningún tipo de contacto, Laura tiene una relación excelente con Benji Aparicio, el padre de sus dos hijos. Fue en julio de 2023 cuando la revista Semana adelantó que habían roto de manera definitiva, después de una historia llena de idas y venidas. Sin embargo, sus últimas declaraciones han dejado entrever que se llevan muy bien. De hecho, ha resaltado que si existiera el premio al mejor padre, no tendría duda de que se lo daría a él.

Laura Matamoros y Benji Aparicio en Madrid.(Foto: Gtres)

Con las Navidades a la vuelta de la esquina, la ex concursante de Supervivientes ha explicado que se han organizado de la mejor de las maneras y que los pequeños pasarán la Nochebuena con ella y la Nochevieja con su padre. «Cada año vamos rotando […] Siempre tenemos respeto y cordialidad», expresaba.