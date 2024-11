La firme reacción de Laura Matamoros al descubrir la supuesta relación de su ex con Hiba Abouk

Laura Matamoros se ha desplazado hasta Barcelona por un motivo importante. Era una de las celebridades que participaba en la nueva gala de Los 40 Principales. Su objetivo era entregar un galardón a un artista y se mostró entusiasmada antes de comenzar el evento. «Hoy hay unos premios solidarios. Llevo un vestido de un atelier que lo ha perdido todo por la DANA, que es Hortensia Maeso y me da una pena terrible. Poner un granito de arena es muy importante», declaró con total naturalidad.

El problema es que una hora antes de este acto salió a la luz una noticia que le comprometía de forma directa. La periodista María Patiño sostiene que Antonio Revilla, el último novio formal de la influencer, se ha dejado ver en un cine de Madrid junto a la actriz Hiba Abouk. Lo llamativo es que Laura había decidido darle una segunda oportunidad al empresario, de hecho habían pasado unos días juntos.

Laura Matamoros en LOS40 Music Awards. (Foto: Gtres)

Matamoros ha reaccionado de forma tajante a esta información. No quiere saber nada del tema, no va a participar en la polémica y prefiere no hacer comentarios al respecto. «Es que no puedo decir nada, ya está. Yo estoy encantada de estar aquí. ¿Cómo me ves? Estoy muy guapa, ¿a que sí? No sé cómo está mi corazón, lo que sí que sé es que estoy dispuesta a darlo todo hoy», ha comentado delante de los micrófonos de la agencia Gtres cuando ha escuchado el nombre de su ex.

Laura Matamoros se siente traicionada

Hiba Abouk siempre ha sido discreta con su vida personal. Es una artista de fama internacional, pero ha logrado mantener fuera del foco ciertas cuestiones. Sin embargo, hace unos meses estuvo relacionada con Álvaro Muñoz Escassi, al que conoció en MasterChef Celebrity y desde entonces muchos paparazzi están detrás de ella.

Laura Matamoros, Antonio Revilla e Hiba Abouk. (Foto: Gtres)

El programa Ni que fuéramos ha sacado a la luz que Hiba habría pasado unos días junto al empresario Antonio Revilla, quien saltó a la fama tras su relación con Laura Matamoros. Curiosamente Kiko Matamoros se encontraba en plató mientras salió a la luz esta información y no tardó en ponerse en contacto con su hija. Seguidamente reconoció que la joven se había tomado todo esto como una «traición», pero no quiso hacer más comentarios porque quería respetar su privacidad.

Kiko reconoció que Laura le había dado una segunda oportunidad a Antonio, por eso invitó al empresario a llamar a su hija para dar explicaciones y pedir perdón.

La decisión que ha tomado la influencer

Laura Matamoros ha decidido no participar en este revuelo. Lo poco que ha dicho ha sido a través de su padre y no quiere seguir escarbando. Su reacción ha sido tajante y su postura también.

Antonio Revilla en Madrid. (Foto: Gtres)

La creadora de contenido considera que lo único importante era promocionar su presencia en los Premios 40 Principales, donde ha coincidido con otros rostos como Dulceida o Belén Esteban. Era una gala fundamental porque tenía fines benéfico. La DANA ha azotado con fuerza a la Comunidad Valenciana y Laura ha declarado: «Tengo gente conocida en Valencia, familiares en Valencia también, pero las circunstancias de la vida… ha tocado así».

Antes de subirse al escenario le ha desvelado cuáles eran sus sentimientos: «Estoy nerviosísima, en un evento tan importante como este de la música española. Estoy orgullosísima y súper nerviosa».